VIDEO: Ce se întâmplă cu deșeurile reciclabile colectate din Municipiul Bacău și cele 22 comune limitrofe?

SOMA Bacău continuă campania de informare a cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor din municipiul Bacău și cele 22 de comune limitrofe. Dacă într-un articol anterior SOMA Bacău demonta mitul colectării deșeurilor reciclabile la un loc cu deșeurile reziduale, acum firma de salubritate dorește să le arate oamenilor ce se întâmplă cu deșeurile, după ce sunt adunate de la punctele de colectare (platforme publice și abonați), printr-un nou videoclip.

Ajung deșeurile reciclate într-o stație de sortare? Sunt ele valorificate?

Câți dintre noi nu ne-am întrebat, măcar odată, dacă are rost să colectăm selectiv, dacă deșeurile reciclate de noi chiar ajung într-un loc unde sunt sortate și dacă aceste deșeuri ajung să fie și valorificate? Prin acest fimuleț încercăm să prezentăm tocmai aceste lucruri: ce se întâmplă cu deșeurile reciclabile colectate din Municipiul Bacău și cele 22 comune limitrofe, care ajung în Stația de Sortare din Municipiul Bacău, administrată de către ECO SUD SA.După vizionarea acestui filmuleț veți vedea că deșeurile reciclabile ajung în final să urmeze drumul către reciclatorii finali, unde vor primi o nouă viață, dar deșeurile reziduale vor rămâne îngropate pentru totdeauna în rampa de gunoi. Acesta este motivul pentru care împreună trebuie să facem eforturi pentru a putea avea o cantitate cât mai mare de deșeuri reciclabile și să ajungem să „‘îngropăm” cât mai puține deșeuri reziduale. Alegeți să le dați deșeurilor o nouă viața și astfel să ajutați localitatea dvs. să devină una mai verde, mai sustenabilă! Un mediu curat este muncă de echipă! au scris reprezentanții SOMA Bacău pe pagina oficială de facebook – SOMA Salubrizare-Zona Bacău.

Colectarea selectivă, un gest de normalitate într-o societate civilizată

Trebuie să ne bucurăm de prezent, dar totodată, trebuie să ne gândim la viitorul nostru și al copiilor noștri. Colectarea selectivă este una dintre obligațiile cetățenilor. Dacă fiecare dintre noi ar respecta ghidul de colectare a gunoiului, atunci am trăi într-un oraș mai curat, dar am economisi și resurse naturale neregenerabile și am reduce consumul de energie. Este foarte simplu să selectezi deșeurile pe care le produci.

Pubela GALBENĂ este pentru plastic și metal

Exemple de deșeuri din plastic și metal care pot fi colectate:

bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, doze de băuturi, cutii de conserve, cutiile TetraPack (cutii de lapte și suc), etc.

NU se depun în pubela galbenă următoarele deșeuri: ambalaje sau alte materiale ce au în componență combinații din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii/bidoane cu resturi de vopsea, diluanți sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale (de exemplu seringi folosite) ș.a.

Recipientele din plastic (PET-urile) trebuie spălate / clătite cu apă înaintea depunerii lor în pubela de culoare galbenă. Pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, ambalajele vor fi presate.

Atenție! Ambalajele din plastic care nu se pot curăța de produsele pe care le-au conținut, se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Nu lăsați niciodată mai mult de o linguriță de lichid să rămână într-un recipient reciclabil.

Pubela ALBASTRĂ este pentru hârtie și carton

Exemple de deșeuri din hârtie și carton care pot fi colectate:

reviste, ziare, maculatură, plicuri; cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, etc. (curate și uscate).

NU se depun în pubela galbenă următoarele deșeuri: hârtie și carton ce conțin reziduuri de mâncare, șervețele și hârtie bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă.

Hârtia şi cartonul se vor împături sau vor fi rupte în bucăţi, pentru a ocupa cât mai puţin spaţiu. Atenție! Ambalajele din hârtie şi carton care sunt murdare/umede din cauza produselor pe care le-au conținut se colectează în pubela neagră destinată colectării deșeurilor reziduale. Odată ce cartonul și hârtia intră în contact cu alimente sau lichide, nu mai pot fi reciclate.

Pubela VERDE este pentru sticlă

Exemple de deșeuri din sticlă care pot fi colectate

ambalaje din sticlă (fără capac), borcane (fără capac), damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice etc. NU se depun în recipientul de tip igloo de culoare verde următoarele deșeuri: oglinzi, geamuri, produse din porțelan, ceramică, cristal/vase rezistente la căldură etc.

Pubela NEAGRĂ este pentru deșeurile menajere

Exemple de deșeuri reziduale care pot fi colectate

resturi de mâncare (carne, lactate, vegetale, ouă), scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile/excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe (dacă în afară de lemn se ard și cărbuni), resturi vegetale din curte (dacă sunt tratate cu pesticid), lemn tratat sau vopsit ș.a.

NU se depun în pubela neagră următoarele deșeuri: deșeuri textile, încălțăminte, pământ, nisip, pietriș, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii, acumulatori, componente ale autovehiculelor (piese din dezmembrări), anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase (mobilier, covoare, saltele, etc.).

Alte tipuri de deșeuri, colectate în cadrul unor campanii anuale

Foto: Campania SOMA Bacău de colectare a deșeurilor voluminoase

Sunt considerate deșeuri periculoase toate elementele care pot provoca poluare gravă sau reprezintă risc pentru oameni și animale (medicamente, resturi de vopsea/lac, produse de dezinfectat, erbicide etc.). Acestea nu trebuie aruncate la gunoiul rezidual, ci trebuie colectate separat. Acestea se vor colecta gratuit, în urma unei campanii anunțate de SOMA Bacău.

Deșeurile biodegradabile sunt frunzele, iarbă tăiată etc. Cei care locuiesc în zona de case și produc astfel de deșeuri sunt încurajați să le transforme în compost pentru propriile grădini/curți, astfel încât vor face un bine și pentru ei, și pentru natură, reciclând într-un mod sustenabil, fără a polua. Aceste deșeuri se colectează la cerere, contra-cost.

Mobila, covoarele, jucăriile mari și alte obiecte de dimensiuni mari și foarte mari intră în categoria deșeuri voluminoase. Acestea se vor colecta gratuit, în urma unei campanii anunțate de SOMA Bacău. În afara campaniilor gratuite, colectarea se poate face și la cerere, contra-cost.

Tot ce înseamnă beton, cărămizi, moloz și alte asemenea sunt considerate deșeuri de construcții. Aceste deșeuri se colectează la cerere, contra-cost.

Mai multe detalii despre colectarea deșeurilor puteți citi și pe site-ul www.somabacau.ro sau puteți contacta dispeceratul SOMA la tel. 0234.998.