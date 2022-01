VIDEO: Chimcomplex Borzești s-a transferat în „liga mare” a Bursei de la București. Declarațiile lui Ștefan Vuza

Chimcomplex Borzești, companie prezentă pe piața de capital românească din noiembrie 1996, a debutat pe Piața Reglementată a Bursei sub simbolul bursier CRC, ca urmare a transferului de pe piața AeRO. La momentul transferului, Chimcomplex Borzești era cea mai mare companie listată pe piața AeRO, cu o capitalizare bursieră de aproape 8 miliarde lei (1,6 miliarde euro).

Chimcomplex este principalul producător și furnizor de substanțe chimice din regiune, fiind o companie strategică pentru economia românească, înființată în 1954 la Borzești, Onești, județul Bacău. Chimcomplex administrează în prezent cel mai mare combinat de produse chimice, cu două platforme industriale la Onești și Râmnicu Vâlcea.

„Prezența pe Piața Reglementată deschide noi orizonturi, iar creșterea free-float-ului poate determina un interes mai ridicat al investitorilor locali și internaționali și, totodată, poate permite includerea acțiunilor Chimcomplex în indicii FTSE Russell, ceea ce va duce la consolidarea statutului de piață emergentă al Bursei. Le urez mult succes în continuare și sper ca și alți emitenți să fie inspirați de modelul Chimcomplex, atât în ceea ce privește evoluția companiei, cât și în privința parcursului pe piața de capital”, a declarat Adrian Tănase, director general al Bursei de Valori București.

„Chimcomplex este o companie națională, cu acționariat majoritar românesc și cu un obiectiv clar de a atrage mulți alți investitori români. O companie bine poziționată pentru a oferi valoare strategică potențialilor săi acționari, deoarece valorifică tendințele pieței și va pune România pe harta verde a lumii datorită proiectelor pe care le are în vedere. Compania are un potențial de creștere exponențial întrucât avem patru ași în mânecă: dăm valoare resurselor naturale, avem know-how, avem piață și acum avem și bani”, a declarat Ștefan Vuza, președintele Chimcomplex Borzești.

Acțiunile companiei au închis ultima ședință pe piața AeRO sub simbolul CHOB, 12 ianuarie, la prețul de 26,2 lei per acțiune. În prima zi pe Piața Reglementată, acțiunile companiei disponibile sub noul simbol bursier CRC, au deschis ședința de tranzacționare cu prețul de închidere al simbolului CHOB din 12 ianuarie.