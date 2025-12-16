VIDEO CNAIR: UMB forțează finalul de an! Mobilizare record de muncitori pe A7 Focșani – Adjud pentru darea în trafic a 50 de km înainte de Revelion

Mobilizare record de muncitori pe A7 Focșani – Adjud. UMB forțează finalul de an pentru a fi dați în trafic încă 50 de kilometri pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion, anunță marți Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Este o cursă contracronometru, spune Pistol, pe șantierul de autostradă dintre Focșani și Adjud, unde constructorul român UMB trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului.

„Aștept rezultatele testelor de calitatea, iar dacă acestea vor fin conforme, voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23 – 24 decembrie. Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători”, spune Cristian Pistol.

Odată cu tronsonul Focșani – Adjud, se adăugă încă 50 de km Autostrăzii Moldovei.