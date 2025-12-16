VIDEO CNAIR: UMB forțează finalul de an! Mobilizare record de muncitori pe A7 Focșani – Adjud pentru darea în trafic a 50 de km înainte de Revelion

Mobilizare record de muncitori pe A7 Focșani – Adjud. UMB forțează finalul de an pentru a fi dați în trafic încă 50 de kilometri pe Autostrada Moldovei înainte de Revelion, anunță marți Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
Este o cursă contracronometru, spune Pistol, pe șantierul de autostradă dintre Focșani și Adjud, unde constructorul român UMB trage tare, profitând de fiecare moment prielnic, pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului.
„Aștept rezultatele testelor de calitatea, iar dacă acestea vor fin conforme, voi putea să programez recepția lucrărilor în perioada 23 – 24 decembrie. Dacă totul corespunde standardelor de calitate și siguranță, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători”, spune Cristian Pistol.
Odată cu tronsonul Focșani – Adjud, se adăugă încă 50 de km Autostrăzii Moldovei.
Asta înseamnă că, de la finalul acestui an, se va circula continuu pe aproximativ 250 km, direct de la București până la Adjud!
Eforturile constante din 2025, atât ale antreprenorilor căt și ale colegilor din CNAIR, au făcut ca anul acesta să adăugăm 146 km la rețeaua de drumuri de mare viteză a României.
Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploiești la Pașcani.
Moldova are o mare nevoie de dezvoltare, iar mobilitatea rapidă și sigură este cheia care va debloca potențialul economic al regiunii.
Mulțumim celor care sunt acum pe șantier, în condiții grele de muncă, pentru ca românii să se poată deplasa în cele mai bune condiții!– Cristian Pistol, director general CNAIR
Lasă un răspuns