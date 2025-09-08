VIDEO: Colegiul „Vasile Alecsandri” s-a redeschis. Vezi cum arată, după modernizare!

Colegiul „Vasile Alecsandri” s-a redeschis pentru a-și primi elevii de la toate clasele, după un an de șantier. Modernizarea s-a făcut pe baza primului contract de finanțare prin PNRR semnat în România. Imaginile video au fost publicate de primarul Bacăului, Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Edilul municipiului Bacău a precizat, în mesajul care însoțește imaginile preluate din clasele și curtea colegiului, că „este modelul pe care vrem să-l replicăm în toate școlile din oraș. În acest moment, avem deja în pregătire documentația tehnică pentru alte 8 unități de învățământ”.

Colegiul Național „Ferdinand I” se află și el în plin proces de reabilitare și modernizare, lucrările fiind începute acum aproximativ o lună de zile.

Valoarea contractului de lucrări de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” este de 34,7 milioane de lei, fără TVA. ⁠A fost crescut gradul de rezistență seismică a clădirii, care a fost și a fost reabilitată termic. ⁠S-au executat lucrări de modernizare a sistemelor de încălzire și de alimentare cu apă, au fost reabilitate instalațiile de iluminat. A fost instalat un lift destinat persoanelor cu dizabilități.

⁠Procesul de restaurare a respectat caracterul arhitectural al clădirii, având în vedere statutul de monument istoric. S-a realizat refacerea elementelor decorative, a profilelor, ornamentelor și ancadramentelor ferestrelor de pe toate fațadele.