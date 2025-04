VIDEO: Crin Antonescu, în Bacău. Critici dure pentru Nicușor Dan și Victor Ponta: Unul a tăiat apa, altul a dat prea multă. Lasconi, „jefuită” de voturi

Crina Antonescu și-a lansat azi, în Bacău, candidatura la Președinția România din partea Alianței „România, Înainte”, formată din PSD, PNL și UDMR. Au participat premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, ministrul Cătălin Predoiu, președintele PNL, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, ministrul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, alți lideri naționali și locali social-democrați, liberali și udemeriști, parlamentari, consilieri locali și județeni, primari șamd.

Reprezentanții celor trei partide au umplut sala Teatrului de Vară din Bacău, la mitingul de susținere pentru candidatul Crin Antonescu. Vorbitorii au subliniat calitățile candidatului, iar Antonescu a lansat atacuri și ironii la adresa lui Nicușor Dan și a lui Victor Ponta.

Dragoș Benea: „Nemulțumirile au fost diabolic speculate”

Primul care a vorbit a fost eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău:

„Aș fi vrut ca ceea ce facem astăzi să fi fost făcut acum 11 ani, când românii și-au pus speranța într-un proiect politic. Ne găsim la o răscruce de drumuri. În percepția multor români, partidele aflate în arcul guvernării se preocupă mai degrabă de conservarea puterii. Majorarea salariului minim a stârnit discuții – solidaritatea României a cunoscut un declin accelerat. Nu a existat o distribuire echitabilă a veniturilor”, a spus liderul social-democrat.

„Dincolo de ingerințele externe, îi înțeleg pe cei care au votat, însă nu înțeleg cum putem vota un guru, în loc să mergem la doctor.” „Să nu contestăm că regulile care protejau țările mai mici pot fi puse între paranteze.” „Este la modă să lovești în Europa, însă geografia nu se modifică niciodată.” „Miza nu este conservarea puterii, ci reconstrucția solidarității – nemulțumirile din societate au fost diabolic speculate.” „În această misiune, Crin Antonescu este vârful de lance – cel mai credibil lider politic.” „Avem de dat un examen de caracter, nu doar o bătălie politică. Vă îndemn: niciun pas înapoi. România Înainte! Crin Antonescu – președinte!”

Mircea Fechet: „România este suma tuturor eforturilor noastre”

„Sunt unul dintre milioanele de români care nu obosesc să creadă în România”, a declarat ministrul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău.

„Mă uit la alegerile care vin cu încredere. Chiar dacă unii vor să dea cu spatele, să readucă în față niște ani pe care România i-a închis, alții vor să ducă România înainte.” „România este suma tuturor eforturilor noastre. Onoarea ne trage de mână, iar idealurile nu sunt drumuri de neatins.” „România nu mai are răbdare. Are nevoie de construcție, de coerență.” „Ziua de 4 mai este data la care aflăm cine aprinde lumina în România și cine o stinge. România Înainte este despre noi, despre români, nu despre o persoană. Este despre unitate și cooperare.”

„Avem nevoie de un președinte normal”

Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău: „Avem nevoie de echilibru și viziune. Ar trebui să vorbim despre proiectele județului Bacău, însă problemele europene, războiul, atacurile politice ne demonstrează că trăim vremuri complicate. Este nevoie de echilibru și viziune. Trebuie să nu fim doar actori, ci să ne întrebăm încotro vrem să meargă societatea și cine vrem să ne reprezinte. Avem două obiective esențiale: păstrarea și consolidarea democrației, și dezvoltarea comunităților în care trăim. În perioada următoare trebuie să ne unim toate energiile și să sprijinim singurul candidat care unește aceste două obiective. Proiectul România Înainte înseamnă reforme în sănătate, educație, creșterea gradului de siguranță, stabilizarea instituțiilor statului. Crin Antonescu este un om al principiilor, al moralității și mai ales al argumentelor. Vom lupta alături de el pentru o Românie modernă.”

Laurențiu Pagur, președinte UDMR Bacău: „Ne dorim același lucru ca toți cetățenii României – o țară care merge spre dezvoltare. Susținem un guvern care muncește și un președinte care unește, nu dezbină. Vrem o Românie care merge înainte, nu înapoi. Crin Antonescu este candidatul care știe că fiecare comunitate contează. Este garanția stabilității și dezvoltării.”

Cătălin Predoiu, președintele PNL: „Crin Antonescu este singurul care îl poate învinge pe George Simion. Sunt bucuros că mă aflu într-un județ care a dat personalități ce au reprezentat Bacăul și România: Nadia Comăneci, Doina Melinte. Spun asta pentru că avem nevoie de modele în această bătălie pe care o dăm astăzi. Stăm bine în sondaje, candidatul crește profesionist. Nu am nicio emoție că nu vom câștiga. Singurul candidat care îl poate învinge în turul doi pe George Simion este Crin Antonescu, în toate cercetările sociologice. Dacă vrem să salvăm România de un candidat care are interdicție să intre în SUA, avem datoria să ducem această bătălie până la capăt.”

Premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD: „Avem nevoie de un președinte normal. Am reușit să ne unim și la Bacău. Cred că din acest moment, pe toți ne unește un scop – scopul de a ne apăra valorile: ceea ce am câștigat în 1989, familia tradițională, creștinismul. Dacă vrem să fim cel mai tolerant popor, trebuie să apărăm tot ce ține de minorități. Trebuie să pornim A8 și A13, pentru că doar așa vom dezvolta România.”

„Îmi doresc un președinte care să respecte și doctrina liberală și socialismul, care să respecte antreprenorii, minoritățile, care să ne aducă pe toți la masa dialogului și să ne arate interesul nostru comun – care se numește România. Cea mai mare provocare este să oprim învrăjbirea și ura din societate. După 20 de ani, trebuie să avem un președinte care se ridică la așteptările noastre.”

„Sunt ferm convins că de această dată vom avea la Cotroceni un președinte normal, care muncește pentru România. Sper că nu vom fi nevoiți să alegem între un președinte care a tăiat apa și unul care a dat prea multă apă.”

Crin Antonescu: „Obligația președintelui este să se uite jos, la cei cu nevoi”

Redăm câteva dintre afirmațiile candidatului Crin Antonescu:

„Nadia Comăneci m-a ajutat – când eram ministru – să introduc rentele viagere pentru sportivii de performanță, de care sunt mândru.”

„Suntem la capătul primei săptămâni de campanie electorală, iar această campanie este despre cine, cum și cu cine. Sunt un om despre care s-au spus lucruri bune și rele – și i-am rugat pe toți să spună argumentat. Cea mai mare dovadă că ceea ce fac e necesar este faptul că sunt astăzi aici, candidat pentru cea mai expusă funcție în stat.”

„Am venit pentru că am crezut că am ceva de spus și de arătat pentru țara mea. Am revenit pentru că oamenii în care am încredere mi-au spus că e nevoie de mine.”

„Sunt singurul candidat care a vorbit despre ce cred eu că trebuie să facă președintele. Am prezentat un program clar, concret, o viziune prezidențială asupra României pentru următorii ani. Am vorbit cel mai puțin despre contracandidații mei, am fost atacat, calomniat, dar am încercat să le vorbesc oamenilor despre ce urmează să facem în România, nu despre ceilalți.”

„Programul meu îl voi pune în aplicare cu o majoritate politică.”

„Toți vorbesc încercând să-i mintă pe oameni că va fi lapte și miere, dar nu spun de unde iau și cine sunt. Președintele trebuie să aibă doză de echilibru – unul dă prea multă apă, altul deloc. Domnul Nicușor Dan încearcă să jefuiască o femeie fără apărare, cu sprijinul câtorva ‘intelectuali’.”

„Starea națiunii se vede jos, la cei cu nevoi, cu venituri mici. Obligația președintelui este să se uite acolo, nu în birouri. Dacă elitele știu ce au de făcut, să nu fie împiedicate – atunci cei de jos vor fi automat ajutați. Când ultimul dintre români va trăi decent, vom fi o națiune mare.”

Toate declarațiile, pe filmarea mitingului de la Teatrul de Vară din Bacău: