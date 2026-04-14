VIDEO: Cum arată șantierul Autostrăzii A7, pe tronsonul Bacău – Pașcani

Firmele constructorului băcăuan Dorinel Umbrărescu au menținut un ritm alert de lucru pe loturile 1 și 2 ale secțiunii Bacău – Pașcani din Autostrada Moldovei (A7), activitatea desfășurându-se susținut chiar și săptămâna trecută, relatează DRDP Iași.

Proiectul intră într-o fază decisivă, dovadă fiind porțiunile extinse pe care s-a turnat deja asfalt.

Lotul 1: Săucești – Trifești (30,3 km)

Pe acest prim sector, eforturile principale sunt concentrate în zona nodului rutier Bacău-Nord.

Acesta este un punct strategic, deoarece va asigura conexiunea cu varianta ocolitoare a Bacăului, reprezentând practic prima secțiune deja funcțională din A7.

În acest moment, echipele lucrează pe mai multe fronturi, turnând mixtură asfaltică (stratul de bază și, pe anumite bucăți, cel de legătură) și ridicând structurile pentru poduri și pasaje.

Totuși, ritmul la terasamente a depins de condițiile meteo, precipitațiile recente afectând temporar stabilitatea solului.

Progresul fizic a atins stadiul de 43%. Contractul, susținut din fonduri europene, a fost semnat în februarie 2023 și are o valoare de 1,63 de miliarde de lei (fără TVA).

Lotul 2: Trifești – Gherăești (18,99 km)

Pe al doilea lot, mobilizarea utilajelor este vizibilă în special în proximitatea municipiului Roman, constructorul concentrându-se pe dezvoltarea nodurilor rutiere esențiale: Roman-Sud (Secuienii Noi), Roman-Vest (intersecția cu DN 15D) și Roman-Nord (zona Pildești).

Progresul este evident și aici, constructorul avansând cu infrastructura generală și reușind să asfalteze deja anumite sectoare.

Gradul de execuție se situează în jurul a 40%. Proiectul, de asemenea finanțat cu bani europeni și parafat în februarie 2023, are o valoare de 1,27 de miliarde de lei (fără TVA).

Când se va putea circula?

Din punct de vedere contractual, termenul oficial pentru deschiderea ambelor loturi de pe sectorul Bacău – Pașcani este august 2026.

Cu toate acestea, ritmul actual și complexitatea lucrărilor indică un scenariu mai realist în care inaugurarea traficului se va face în mod etapizat, pe măsură ce tronsoanele sunt finalizate.