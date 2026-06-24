VIDEO! Cum s-a petrecut accidentul de la Piața Centrală. Copil de 2 ani, scos de jandarmi dintr-o mașină răsturnată

Un copil în vârstă de 2 ani a fost salvat, miercuri dimineață, de doi jandarmi din Bacău, după ce autoturismul în care se afla împreună cu mama sa s-a răsturnat în urma unui accident rutier produs pe strada 9 Mai din municipiu, în dreptul Pieței Centrale.

Potrivit reprezentanților Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, în accident au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului una dintre mașini s-a răsturnat.

Primii care au intervenit au fost colonelul Ghinea Ionuț Ovidiu și plutonierul Minea Florin, cadre ale Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, aflați în drum spre serviciu. Cei doi au observat accidentul și au oprit imediat pentru a acorda ajutor, alertând totodată serviciile de urgență prin apel la 112.

Întrucât portierele autoturismului răsturnat erau blocate, unul dintre jandarmi a pătruns în interior prin geamul șoferului pentru a ajunge la copilul rămas captiv. Acesta i-a desfăcut centura de siguranță și l-a extras în siguranță din vehicul.

Jandarmii au rămas permanent alături de mama copilului, care se afla în stare de șoc, până la sosirea echipajelor de intervenție.

Minorul a fost preluat de personalul medical și transportat la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au transmis că intervenția promptă a celor doi jandarmi a contribuit la salvarea copilului și la gestionarea situației până la sosirea echipajelor de urgență.