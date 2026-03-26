VIDEO – FOTO: A avariat mașina polițiștilor și a cerut dedicații cu manele! Tânăr din Agăș, reținut după un protest neobișnuit pe acoperișul unei magazii

Știrea inițială: Un bărbat în vârstă de 26 de ani din comuna Agăș, județul Bacău, a pus pe jar polițiștii timp de peste trei ore, în urma unui incident neobișnuit petrecut pe fondul consumului de alcool și al unei stări emoționale dificile.

Potrivit martorilor, tânărul, afectat de pierderea fratelui său în urmă cu câteva luni, s-a urcat pe acoperișul unei magazii, după ce a consumat băuturi alcoolice. La sosirea primului echipaj de poliție, acesta a devenit violent și a început să arunce cu țigle către autospecială, provocând avarii.

Deși polițiștii au încercat să îl convingă să coboare, bărbatul a refuzat și a continuat protestul într-un mod neobișnuit. La un moment dat, le-a transmis oamenilor legii că nu se va preda decât dacă va primi o dedicație muzicală din autospeciala de poliție.

La fața locului a fost solicitat și un negociator, care, după mai bine de o oră de discuții, a reușit să îl convingă să renunțe la gestul său. În cele din urmă, tânărul a coborât de pe magazie, nu înainte ca un localnic să îi pună melodia cerută pe mașina personală.

În urma incidentului, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru distrugere și tulburarea liniștii și ordinii publice. Ancheta este în curs.

Video de la incident: