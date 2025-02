VIDEO! În ciuda frigului, „armata” lui Umbrărescu lucrează intens pe Autostrada Moldovei A7

Echipele lui Umbrărescu lucrează intens pe Autostrada A7, în ciuda temperaturile scăzute din această perioadă. Cele mai recente filmări de pe șantierul Autostrăzii Moldovei, Bacău – Pașcani, au fost publicate, azi, de DRDP Iași.

În imaginile surprinse în zona Secuieni/NT – Lotul 1, Săucești – Trifești, se poate vedea că sunt executate următoarele lucrări, condiționat de regimul termic: decopertări; transport pământ; transport/compactare anrocamente.

În acest punct, constructorul are mobilizate aproximativ 80 de utilaje și autovehicule destinate transportului de materiale: 10 excavatoare șenile; 8 autogredere; 5 buldozere; 4 cilindri compactori; 50 autobasculante.

Lotul are o lungime de 30,3 km, iar antreprenorul are la dispoziție 30 de luni pentru finalizarea lucrărilor (contractul a fost semnat pe 15 februarie 2023 și are o valoare de 1,6 miliarde lei fără TVA).