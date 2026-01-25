VIDEO: Incendiu în Coțofănești! Doi jandarmi aflați în patrulare au evacuat victimele din locuință

Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei locuințe din comuna Cotofănești. O patrulă de jandarmi, care trecea prin zonă, a intervenit pentru evacuarea victimelor.

Aflat în patrulare, un echipaj al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău a observat flăcările, a evacuat persoanele din locuință și a acționat pentru limitarea incendiului până la sosirea pompierilor.

„Îi felicităm pe plutonier adjutant Minuta Mare Radu Florin și pe plutonier adjutant șef Blănaru Cristian pentru intervenția promptă și eficientă, care a dus la salvarea gospodăriei și la prevenirea unei tragedii”, transmite Jandarmeria Română.