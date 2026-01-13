Ziarul de Bacău

VIDEO Incendiu în Răcăciuni, pe E85: anvelopele unui TIR au luat foc

În această după-amiază, pompierii militari din cadrul ISU Bacău au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la trenul de rulare al unui autocamion, în comuna Răcăciuni, pe DN E85.

Foto: captură video (Cosmin Off, grup Facebook „Comuna Racaciuni -Anunturi&Discutii”)

La locul evenimentului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS) încadrată cu forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

În urma evenimentului, au ars anvelopele de la trenul de rulare și elemente de caroserie.

„Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind frecare, patinare, alunecare. Misiunea s-a încheiat fără victime”, transmite ISU Bacău.

