VIDEO: Incendiu la o casă părăsită de lângă restaurantul Hanovra, din Bacău. Pompierii au intervenit cu două autospeciale

În această după-amiază, un incendiu a izbucnit la o casă părăsită din municipiul Bacău, de lângă restaurantul Hanovra. Forțele din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău au acționat pentru stingerea flăcărilor, intervenind cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Potrivit informațiilor furnizate de ISU Bacău, incendiul a fost lichidat înainte de a se extinde la alte zone ale imobilului. În urma evenimentului, au ars deșeuri menajere și textile dintr-o cameră a locuinței.

Cauza probabilă a incendiului a fost utilizarea unei flăcări deschise în spațiu închis, potrivit anchetei preliminare.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

VIDEO:

