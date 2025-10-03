VIDEO: Investiție de 3,4 milioane de euro. S-a inaugurat Laboratorul de Microbiologie din cadrul SJU Bacău

La Spitalul Județean de Urgență Bacău, a fost inaugurat ieri Laboratorul de Microbiologie, o investiție în valoare de 3,4 milioane de euro, fonduri europene accesate prin PNRR de Consiliul Județean Bacău, finanțare completată prin bugetul propriu al CJ Bacău și al SJU Bacău. Potrivit specialiștilor SJU, noile dotări constituie cea mai mare și completă linie robotică din Moldova.

Inaugurarea s-a desfășurat în prezența reprezentanților Consiliului Județean, alături de conducerea SJU Bacău, deputatul Adrian Popa, fost manager al SJU, și specialiști ai instituției.

Evenimentul a început cu un tur al investiției, la care Cristina Breahnă Pravăț a explicat că noul laborator face parte dintr-o amplă strategie de modernizare a infrastructurii medicale județene. S-a vizat dotarea laboratorului cu echipamente de ultimă generație (aproximativ 14 milioane de lei), precum și reabilitarea și modernizarea clădirii (circa 3 milioane de lei).

Diagnostic rapid, tratamente țintite

Cu finanțările europene, au fost achiziționate: sistem automat pentru identificare rapidă a microorganismelor, sistem automat de preparare și turnare a mediilor de cultură, echipament de însămânțare automată pentru efectuarea antibiogramei, sistem de identificare microbiană MALDI-TOF, luminometru pentru monitorizarea igienei, aparate de purificare a aerului și roboți de dezinfecție, sisteme informatice.

Consiliul Județean Bacău a finanțat lucrări de reparații, recompartimentare și modernizare a instalațiilor electrice, sanitare, termice și de ventilație la etajele 1 și 2 ale laboratorului.

Investiția de aproape 3,4 milioane de euro va asigura, de acum înainte: diagnostic rapid și precis al infecțiilor, tratamente țintite și precoce pentru pacienți, reducerea incidenței infecțiilor nosocomiale, integrarea într-o rețea internațională de supraveghere a rezistenței bacteriene la antibiotice.

Costuri de 20-50 de ori mai reduse

Evenimentul s-a încheiat cu declarații ale oficialilor care au contribuit la succesul investiției.

Cristina Breahnă-Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău: „Laboratorul de Microbiologie al Spitalului Județean de Urgență Bacău primește o a doua viață. Acest laborator va oferi servicii specializate nu doar secțiilor SJU Bacău, ci și altor structuri medicale din întreaga regiune a Moldovei, pentru că vorbim despre echipamente unice în regiune. Diagnosticarea microbiologică se va putea realiza în doar 5 minute, la costuri de până la 20–50 de ori mai reduse decât până acum. Le mulțumesc, colegilor din CJ Bacău implicați în derularea proiectului, echipei medicale de specialitate din SJU Bacău, și tuturor colegilor social-democrați care au contribuit la obținerea finanțării și la realizarea investiției.”

Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății: „În primul rând aș vrea să felicit întreaga echipă care a contribuit la succesul acestui proiect. Este un proiect important, mai ales acum, într-o perioadă în care suntem tulburați de tragedia de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria din Iași. Cred că este un moment de reflecție și de înțelegere a importanței investițiilor pe care le-am realizat și a politicii pe care am dus-o pentru dezvoltarea capabilităților spitalelor importante din România, iar Spitalul Județean de Urgență Bacău este unul dintre acestea. Am avut, la nivelul Ministerului Sănătății, o politică ce a permis realizarea, prin PNRR, a unor astfel de laboratoare în 119 spitale din România, și mă bucur că vă regăsiți între ele”.

Dr. Aurelia Țaga, Director Medical SJU Bacău: „Împărtășim cu dumneavoastră bucuria finalizării celui de-al doilea proiect, cel al dotării și modernizării laboratorului de microbiologie. În primul rând, pentru că ne ajută pe noi, medicii, să identificăm agentul etiologic și să prescriem un tratament țintit. Ne ajută să diferențiem cazurile virale de cele bacteriene, astfel încât să nu tratăm cu antibiotice un sindrom febril de cauză virală. (…) În acest an, ne-am confruntat cu situații deosebite: cazuri de tuse convulsivă, de rujeolă, de afecțiuni care altădată erau foarte rare sau chiar inexistente. Mulțumită laboratorului de microbiologie, am obținut rezultate rapide și sigure, iar tratamentele pacienților au fost adecvate și eficiente.”

Adrian Popa, deputat PSD, fost manager al SJU Bacău: „Mizați pe sprijinul meu, ca membru al Comisiei de Sănătate, în promovarea proiectelor medicale din județ, nu doar ale Spitalului Județean de Urgență Bacău. Am făcut-o și până acum și o voi face și de acum înainte. Sunt atent la vocea sistemului și voi încerca, în măsura posibilităților, să promovez toate inițiativele care vin din județ.”

Dr. Marina Indreaș, medic primar microbiologie medicală: „De când am primit aceste echipamente, zilnic avem pacienți pentru care aceste tehnologii fac diferența dintre viață și moarte, dintre vindecare și sechele post-sepsis. Am reușit să identificăm bacterii rare care, în lipsa acestei dotări, nu ar fi putut fi diagnosticate și tratate corespunzător”.

Dr. Brîndușa Hurdubei, medic șef Laborator Microbiologie Medicală: „Totul este acum la un alt nivel de calitate, în primul rând pentru pacient, beneficiarul actului medical. Vorbim și despre un spațiu mai sigur și mai sănătos pentru personalul medical, ceea ce contează enorm. Țin să subliniez că atât medicii și biologii, cât și asistentele sau infirmierele din laborator sunt expuși riscurilor zilnice, iar un mediu sigur și corect igienizat face diferența. Automatizarea nu exclude personalul medical, ci ne ușurează munca, scade riscul expunerii la bacterii și asigură trasabilitatea microbiologică. De asemenea, imaginile stocate pe servere externe oferă oricând posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală.”

