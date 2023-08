VIDEO: Mănușă robotizată pentru pacienții cu paralizie, la Spitalul din Buhuși. Vezi cum funcționează pe un pacient de 19 ani!

Spitalul ”Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a inaugurat unul dintre cele mai noi echipamente medicale din Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie, mănușa robotizată cu sistem de preluare a greutății membrului superior, la un pacient in vârstă de 19 ani cu o neuropatie de nerv radial.

Pacientul s-a prezentat pentru deficit de extensie a degetelor mâinii drepte și a efectuat deja prima ședință de kinetoterapie asistată in vederea creșterii mobilității, coordonării și imbunătățirea independenței funcționale.

Echipamentul se adresează pacienților cu pareză/plegie la nivelul membrelor superioare cauzate de leziuni la nivelul sistemului nervos central (ex: accident vascular cerebral) și periferic (leziuni ale plexului brahial sau a nervilor periferici ai mâinii). Printre beneficiile clinice se numără creșterea amplitudinii de mișcare concomitent cu creșterea forței, prevenirea contracturilor și a retracțiilor musculo-tendinoase.

Acest echipament este reprezentat de o mănușă ușoară și confortabilă ce stabilizează articulațiile mâinii, in timp ce detectează mișcările active voluntare. In funcție de necesitate, mișcarea poate fi declanșată de mănușa robotică (mobilizare pasivă) sau chiar de pacient (jocuri active), realizând flexia și extensia degetelor in funcție de parametrii personalizați.

Mobilizarea este însoțită de stimulare multisenzorială (animație 3D, efecte sonore, acompaniament muzical, ghidare vocală, interacțiune cu obiectele), astfel încât să se asigure implicarea pacientului și să extindă zonele corticale atinse de mecanismele de neuroplasticitate.

Proiectul de dotare a specialității amintite a fost inițiat de spitalul buhușean, finanțarea fiind de la Ministerul Sănătății, iar cofinanțarea de la Consiliul Județean Bacău și Primaria / Consiliul Local Buhuși. Valoarea proiectului este de mai multe milioane de lei și va duce la diversificarea serviciilor medicale pe această structură, servicii medicale de calitate și atragerea de pacienți către spitalul din Buhuși.

Specialitatea B.F.T. dispune de personal medical, printre care și dr. Ligia Ionescu, medic primar specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie si dr. Andrada Irina Lichi, medic specialist medicină fizică și de reabilitare.

Programările pentru consultații la cabinetul din Ambulatoriul Integrat / B.F.T. se pot face la următoarele numere de telefon: 0234262220 sau 0234262221 sau 0372274937 sau 0372274878, interior 103 sau pe platforma de programare online. (sursa: Spitalul Buhuși)