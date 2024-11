VIDEO: Micii artiști ai Bacăului! Anastasia Țimiraș și-a lansat propria piesă muzicală, la doar 11 ani

Artista băcăuancă Anastasia Timiras, în vârstă de 11 ani, și-a lansat recent prima melodie proprie, intitulată „Până la stele”, în care cântă despre visuri și speranță.

Foto: Anastasia Țimiraș. Sursa: Facebook

„Sunt Anastasia și am o mare bucurie de împărtășit cu voi! Recent, am lansat melodia mea originală «Până la stele», o piesă în care am pus suflet și care vorbește despre visuri, curaj și dorința de a ajunge mereu tot mai sus”, a spus mica artistă.

La doar 11 ani, Anastasia a adunat deja 8 ani de experiență pe scenă (face canto în Bacău, de la 3 ani), în cadrul diferitelor festivaluri și concursuri de muzică locale și naționale, unde a obținut premii și trofee pentru talentul său.

De aproximativ un an și jumătate, face și naveta la București pentru a se perfecționa, la Academia Daia, o școală de muzică de renume. A participat la diverse festivaluri și are o melodiei împreună cu sora sa, Ingrid Timiraș, pe CD-ul „Cântece de 10”, lansată de Mihai Alexandru.

Melodia „Până la stele” poate fi ascultată pe canalul de Youtube al Anastasiei Țimiraș.