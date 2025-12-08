VIDEO Nea Vasile, un bătrân din Stănișești, a primit lemne de foc din partea jandarmilor băcăuani

Nea Vasile, de 74 de ani, din comuna Stănișești, a primit din partea jandarmilor băcăuani lemne pentru a se încălzi, dar și alimente și alte lucruri necesare.

Pentru că locuința bătrânului este într-o zonă care nu poate fi accesată decât pe jos, jandarmii au cărat în brațe lemnele pentru foc. Apoi le-au tăiat și le-au aranjat, pentru ca omul să-și poată face căldură în zilele reci care urmează.

„Pe lângă lemne, i-au adus alimente și lucrurile necesare pentru a trece mai usor peste zilele următoare. Gestul lor a aprins în casa bătrânului o lumină de bucurie și i-a dat sperana că nu este singur, că există oameni care îl vor mai vizita și că are pe cine să cheme la nevoie”, se precizează într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău.