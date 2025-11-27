VIDEO! O măicuță din Bacău, filmată în timp ce dirija traficul într-o intersecție aglomerată din Roma

O călugăriță româncă stabilită în Roma a devenit vedetă în Italia, după ce un autobuz a rămas blocat într-o intersecție. Călugărița a mers în mijlocul străzii și a început să dirijeze traficul. Îmbrăcată în veșmânt călugăresc, femeia a fost filmată în timp ce le făcea semne șoferilor când să avanseze, să se oprească sau să schimbe direcția, scrie unupetrotuș.ro.

După ce imaginile au devenit virale s-a aflat că femeia îmbrăcată cu haine bisericești și încălțată cu pantofi sport este sora Emilia, pe numele de mirean Emilia Jitaru, fostă jucătoare de fotbal la Bacău la echipa în naționala României.

„Am făcut-o pentru că conștiința mea îmi spunea că era un lucru bun de făcut”, a spus Jitaru, în vârstă de 56 de ani, pentru The Times. „Fiind călugăriță, acest gest a provocat destulă vâlvă”.

Timp de 10 ani, Emilia Jitaru a jucat fotbal la Selena Bacău, dar şi în naţionala României.

La 21 de ani, după o experiență spirituală, a decis să renunțe la sportul de performanță și să urmeze viața monahală în Italia. S-a călugărit în 1992, iar în 1995 a plecat în Italia, la Congregaţia Maestre Pie Venerini, din Roma.

Astăzi, pe lângă misiunea religioasă, Jitaru este implicată în activități sociale, lucrează cu copii bolnavi și coordonează chiar o echipă de fotbal formată din călugărițe, organizând meciuri cu scop caritabil.

Emilia Jitaru este membru fondator al echipei de fotbal a călugărițelor, ale cărei jucătoare participă la meciuri caritabile în toată Italia.

Echipa numără peste 20 de membre, cu vârste cuprinse între 30 și 55 de ani, și atrage jucătoare din comunități religioase din toată țara. Într-un meci disputat în octombrie împotriva echipei masculine, au învins echipa consiliului local din Manfredonia, în Puglia, câștigând la lovituri de departajare după un egal 3-3.

„Au trecut mulți ani de când am început să joc fotbal și încă sunt mai puternic decât Zlatan Ibrahimovic”, a glumit Emilia Jitaru, referindu-se la atacantul suedez retras din activitate.