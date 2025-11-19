VIDEO! Peste 50 de utilaje de deszăpezire ale DRDP au lucrat în zonele montane din Bacău, Neamț și Suceava, în urma ninsorilor de azi-noapte

În mai multe județe din regiunea Moldovei, printre care și Bacăul, a nins azi noapte. Și în această dimineață, în zonele montane se înregistrau ninsori slabe și sporadice, iar carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată (maximum 2 cm).

Pentru asigurarea circulației, în cursul nopții trecute, echipele DRDP Iași au intervenit cu 51 de autoutilaje și 83 tone de material antiderapant, cu o atenție deosebită acordată zonelor montane ale județelor Suceava, Neamț și Bacău.

„În continuare, vremea se prezintă rece (temperaturi în intervalul -2°C – +1°C), cu precipitații mixte pe întreg cuprinsul țării, preponderent în zonele de munte. Cu această ocazie, reiterăm apelul către participanții la trafic de a circula cu prudență și cu echiparea corespunzătoare a autovehiculelor pentru sezonul de iarnă” – DRDP Iași.