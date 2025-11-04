Video! Pisicuță căzută într-o fântână secată, salvată de pompierii băcăuani

O pisicuță a primit o nouă șansă la viață, după ce a fost salvată de pompierii băcăuani.

Felina a căzut într-o fântână secată și mieuna neputincioasă după ajutor. Incidentul a fost semnalat pompierilor printr-un apel la 112.

„Salvatorii au ajuns rapid la fața locului și, cu grijă și răbdare, au coborât în adânc pentru a o aduce la lumină. În câteva clipe, liniștea a fost spartă de un murmur de bucurie, micuța era salvată”, transmite ISU Bacău pe pagina de Facebook.

Printre cei care au privit cu sufletul la gură întreaga intervenție se afla și un băiețel, care nu și-a putut ascunde bucuria când a văzut pisicuța în siguranță. Copilul a decis să adopte el pisica.

„Atunci, toată oboseala misiunii s-a risipit.

În ochii acelui copil, pompierii au văzut recunoștință, iar în brațele lui – o nouă prietenie care tocmai se născuse. Pentru noi, fiecare viață contează. ISU Bacău, locul unde fiecare intervenție poartă o poveste” – ISU Bacău.