VIDEO! Prins când încerca să fugă cu 11 sticle de alcool furate din magazinul Lidl de pe Ștefan cel Mare

Un bărbat a încercat să iasă dintr-un magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice, fără să le plătească, dar a fost oprit de un jandarm și o polițistă aflați în timpul liber, la cumpărături.
Seara de 1 decembrie s-a terminat neașteptat pentru un bărbat din Bacău, după ce a încercat să iasă din magazin cu 11 sticle de băuturi alcoolice, fără să le plătească.
Aflat în zona caselor de marcat, bărbatul a trecut pe lângă clienții care stăteau la rând, îndreptându-se spre ieșire. Printre cei care așteptau să le vină rândul la casă se aflau un jandarm din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău și prietena sa, polițistă la Secția 2 Poliție Bacău.
„Defectul profesional”, acela de a fi mereu atent la tot ce se întâmplă în jur, a fost ghinionul bărbatului. Observând că acesta se îndreaptă spre ieșire fără să plătească bunurile din sacoșă, jandarmul a ieșit din rând și a pornit după bărbat, reușind să il oprească aproape de ieșire, fiind urmat îndeaproape de prietena sa, polițistă.
După ce l-au imobilizat, oamenii legii au solicitat sprijinul colegilor de la Secția 2 Poliție Bacău, în vederea continuării cercetărilor și luarea măsurilor ce se impun.
Cu o vechime de 2 ani în Jandarmerie și respectiv, 3 ani în Poliție, sergent major Mocanu Mario-Ionuț și agent Huhu Larisa au înțeles încă de la început importanța și rolul lor în societate.
