VIDEO: PSD Bacău anunță finanțare europeană pentru noul pod peste râul Bistrița

Calvarul șoferilor nevoiți să treacă râul Bistrița pe podul de la Șerbănești are o posibilă rezolvare. PSD Bacău a anunțat azi într-o conferință de presă o colaborare a Primăriei Bacău cu Consiliul Județean, pentru atragerea de fonduri europene, pentru care municipalitatea are deja realizate studiile.

FOTO: Conferința de presă a fost susținută de deputatul Lucian Bogdănel, eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, și fostul prefect Claudiu Ilișanu

Conducerea PSD Bacău a făcut un bilanț al activității, cu ocazia schimbării de la Prefectură, unde social-democratul Claudiu Ilișanu a fost înlocuit de Andreea Negru (USR).

„Anul 2024 a adus consecințe politice importante: patru partide care n-au mai fost niciodată împreună într-o coaliție. Algoritmul politic stabilit la nivel național a decis ca funcția de prefect să revină USR, acolo unde partidul are primar. Este un algoritm greu de contestat. Nu facem o tragedie din acest lucru — nu funcțiile sunt importante, ci proiectele pe care le generăm. Sper ca aceste patru partide să reușească, în următorii trei ani, să ducă la bun sfârșit proiecte consistente, astfel încât în 2028 să putem face față valului extremist”, a declarat liderul social democrat, eurodeputatul Dragoș Benea.

Benea a mai precizat că PSD are deja „colaborări punctuale” cu USR Bacău, de exemplu pentru rambursarea investiției de la Athletic Park, pe fonduri europene.

Cei doi foști prefecți PSD, din ultimii 4 ani, Lucian Bogdanel și Claudiu Ilișanu, au avut rezultate — un exemplu concret fiind reabilitarea Palatului Administrativ, o investiție de peste 13 milioane de euro. „Mă bucur că cei doi prefecți au demonstrat că se poate livra concret și că funcția de prefect nu mai este folosită, ca în trecut, ca o „măciucă” politică de către unii președinți de organizații”, a apreciat Benea.

Pod de 100 de milioane de euro peste Bistrița

Eurodeputatul Dragoș Benea a făcut și anunțul important pentru șoferi, găsirea finanțării europene pentru încă un pod peste râul Bistrița, despre care se discută de 20 de ani și pentru care municipalitatea a realizat deja primii pași, constând în contractarea documentației.

„Am acceptul domului primar Viziteu și pot deschide public subiectul unui nou pod peste Bistrița, care să conecteze Bacăul de Letea Veche și Autostrada A7 — o investiție estimată la aproximativ 100 de milioane de euro, ce va fi finanțată din surse atrase, de la Consiliul Județean și Guvern”, a spus Dragoș Benea.

Practic, banii europeni ar putea proveni dintr-un alt proiect, ce stă să eșueze, din cauza constructorului, dar și a „complicității” unor funcționari de la nivelul Consiliului Județean. „Personal, voi deschide discuția cu consilierii, pentru a renunța la această aplicație. Este vorba despre proiectul Valea Seacă – Gura Văii, evaluat la 60 de milioane de euro”, a precizat președintele Benea. Dacă negocierile cu constructorul nu vor duce la un rezultat și nu se va renunța la proiect, s-ar putea ajunge la aplicarea unor corecții financiare și la blocarea bugetului CJ.

Ce se poate și ce nu se (mai) poate face. Stadionul nu se poate

Liderul PSD Bacău a vorbit și despre alte proiecte de impact asupra publicului. În ceea ce privește stadionul, despre care primarul Bacăului a anunțat că vrea în continuare să îl construiască, social-democratul a apreciat că „momentul nu este prielnic” în toată țara pentru stadioane și săli de sport. „La nivel guvernamental, astfel de investiții sunt puse în așteptare. Să sperăm la 120 de milioane de euro de la Guvern este, în acest context, destul de optimist”, a declarat Benea.

Legat de Spitalul Municipal, eurodeputatul a afirmat că finalizarea pavilionului va fi scoasă din PNRR și va fi transferată pe altă sursă de fonduri, tot europene. „Din cauza contestațiilor, s-a pierdut mult timp, dar sperăm ca actualul constructor (SSAB AG – n.n) să finalizeze lucrările anul viitor”, a afirmat europarlamentarul.

Claudiu Ilișanu: Umbrărescu are front de lucru în tot județul Bacău, pe Autostrada A7

Fostul prefect Claudiu Ilișanu, care și-a încheiat vineri mandatul, le-a mulțumit colaboratorilor din cadrul Instituției Prefectului, dar și structurilor MAI și serviciilor deconcentrate.

„Mă bucur că am reușit să duc mai departe proiectul semnat de fostul prefect Lucian Bogdănel. El a semnat finanțarea, eu am asigurat execuția, iar acum proiectul este realizat în proporție de aproximativ 50%. În ceea ce privește autostrada A7, toate avizele au fost obținute, iar constructorul băcăuan UMB are front de lucru și poate continua lucrările în ritm susținut”, a mai spus fostul prefect social-democrat.

Lucian Bogdănel, despre stadiul proiectelor din municipiul Bacău: „Se putea mai bine!”

Întrebat de Ziarul de Bacău despre proiectele administrației din care a făcut parte între 2016-2019, actualul deputat Lucian Bogdănel a precizat că puteau fi realizate mai bine, dar nu se putea renunța la niciunul dintre ele. „Primăria Bacău a pierdut și finanțarea de la Insula de Agrement (în administrația 2016-2020 – nr). Deși investițiile au fost proiectate în 2019-2020, soluțiile tehnice au fost realizate de actuala administrație. Se puteau implementa cu mult mai multă seriozitate, dar nu se putea renunța la niciunul dintre ele”, a precizat Bogdănel.

Toate declarațiile, pe filmarea conferinței de presă a conducerii PSD Bacău: