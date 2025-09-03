VIDEO: Reținut de polițiști, după ce a făcut un accident de motocicletă beat și drogat. Tânărul este acuzat acum de 5 infracțiuni

Un tânăr, de 23 de ani, din comuna Măgura, este cercetat de polițiști pentru 5 infracțiuni, respectiv, vătămare corporală din culpă, punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului și a altor substanțe și evadare.

În seara de 26 iulie a.c., în jurul orei 19.20, pe D.N. 11, în localitatea Măgura, tânărul conducea o motocicletă neînmatriculată, pe direcția Bacău-Onești, când ar fi pierdut controlul direcției de mers și s-a răsturnat în șanțul de pe partea dreaptă.

​Rănit fiind și ajutat de un prieten, tânărul a plecat de la fața locului și a solicitat ambulanța susținând că ar fi căzut de pe casă. A fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, fiind necesară internarea.

Din cercetări s-a stabilit că tânărul avea permisul suspendat, nu deținea categoria necesară pentru a conduce o motocicletă și se afla, totodată, sub măsura arestului la domiciliu. A fost testat cu aparatul etilotest rezultând o alcoolemie de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma testării cu aparatul drugtest, s-a constatat prezența unei substanțe psihoactive care a fost ulterior confirmată prin analizarea mostrelor biologice de către Serviciul Județean de Medicină Legală Neamț.

În urma externării din unitatea medicală și după administrarea probatoriului, la data de 01 septembrie a.c., tânărul de 23 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și introdus în arestul I.P.J. Bacău.