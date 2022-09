VIDEO: Rezerva de apă, un „cartof fierbinte” de care primarul Viziteu vrea să scape. Conducerea CRAB a reușit să prezinte în Consiliul Local problemele instalației

Consiliul Local a aprobat cu 17 de voturi pentru și 2 abțineri un proiect referitor la transferul Rezervei de apă către Compania Regională de Apă Bacău (CRAB). Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a propus a treia oară predarea instalației către operator, însă nu a promit un vot favorabil din partea opoziției până când nu a invitat conducerea CRAB să vorbească despre motivele pentru care reprezentantul companiei a refuzat să semneze procesul verbal pentru recepția lucrărilor.

Timp de câteva luni, primarul a încercat să țină departe conducerea CRAB de Consiliul Local. Cu numai jumătate de an în urmă, dosarul penal al Rezervei de a fost clasat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, după ce Primăria Bacău le-a trimis o hârtie prin care, înaintea probelor și recepției instalației, și-a asumat schimbarea soluției din proiect și a refuzat să se constituie parte civilă. Tot neobișnuit pentru contractele publice, municipalitatea a achitat lucrarea integral, înaintea recepției și probelor.

Primarul Viziteu s-a solidarizat cu compania Branpis, care a câștigat contractul pentru construirea Rezervei de apă, și a declarat în repetate rânduri că, de fapt, lucrarea ar fi gata din 2021, dar s-au pus piedici operațiunilor de recepție.

După avaria din ianuarie 2021, primarul a susținut prin comunicate și postări sponsorizate pe Facebook faptul că lucrările ar fi bine făcute, iar instalația funcțională. Într-o conferință de presă a afirmat și că, de fapt, Rezerva ar fi fost deja preluată de CRAB. Ulterior, Viziteu a renunțat la acest neadevăr, însă a continuat să facă presiuni pentru trecerea instalației de la Primărie la CRAB. S-a lovit însă de refuzul consilierilor opoziției, care au cerut insistent să asculte opinia companiei de apă.

După trei refuzuri în Consiliul Local, timp în care a continuat să țină departe conducerea CRAB, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a jucat, joia trecută, cartea panicării populației. „Tergiversarea predării rezervei de apă, spre administrare, CRAB riscă să ne ducă într-o criză de sănătate publică. Asta o afirmă chiar CRAB, într-o adresă înaintată primăriei, prin care ne semnalează că nivelul de clor rezidual care provine de la stația de clorinare a Frontului de Captare Mărgineni 2 are valori mici. Am convocat, prin urmare, o ședință extraordinară de Consiliu Local pentru a le solicita să aprobe transmiterea în administrare și exploatare a rezervei de apă către CRAB, înainte ca situația să devină una periculoasă pentru băcăuani”, a anunțat, pe Facebook, primarul Bacăului.

În ședința convocată, motivul invocat de edil s-a dovedit doar un pretext, demontat chiar de reprezentantul Direcției de Sănătate Publică. Acesta a precizat că „apa este în parametri normali”, potrivit probelor prelevate de DSP.

„Noi ne-am adresat exclusiv investitorului (Primăriei Bacău – n.n), că se pare că ar exista o problemă legată de stația de clorinare. N-am spus niciodată că furnizăm populației apă la parametri neconformi”, a replicat și Nina Chiper, managerul CRAB.

Nina Chiper, managerul CRAB, și Eduard Popescu, directorul tehnic al companiei și reprezentant în comisia de recepție a lucrărilor (calitate în care, alături de reprezentantul Consiliului Județean, a refuzat să semneze pentru recepția lucrărilor), au fost invitați în ultimul moment în Consiliul Local și au reușit să prezinte deficiențele pe care Rezerva de apă le are, în opinia CRAB:

Nina Chiper, managerul CRAB:

Vorbim despre un proiect pentru care antreprenorul nu a ținut cont, în implementare, de avizul CRAB. Caracteristicile tehnice din aviz nu au mai fost respectate, în final. Pe parcursul implementării, a fost modificată soluția tehnică, prin dispoziții de șantier nesemnate de proiectant. Mai sunt vicii de execuție și nu s-a respectat legislația în domeniul protecției sanitare: avem o conductă de aducțiune amplasată sub conducte de canalizare.

Nu am ajuns să semnăm procesul verbal de recepție cu semnătură de respingere, deoarece nu am fost chemați să o facem.

Eduard Popescu, director tehnic CRAB:

Am monitorizat lucrarea de la prima lopată de pământ până la finalul ei. Am adus la cunoștința investitorului (Primăriei Bacău – n.n) toate problemele pe care le-am considerat importante, de la depozitarea și montarea conductelor, inclusiv în șanțul de „pozare” și proba de presiune.

Cel mai elocvent exemplu: proba de presiune trebuie să se facă cu sudurile lăsate libere, astfel încât să se poată constata dacă există scurgeri, pete, umezeli, care nu ar ieși în evidență în situația în care zona ar fi astupată. Inclusiv rapoartele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții au consemnat acest lucru, că înaintea probelor de presiune conducta a fost astupată în totalitate. Noi, la acest moment, nu știm dacă pe undeva conducta are pete, scurgeri pe la îmbinări.

Altă problemă este că Rezerva nu funcționează când nivelul apei, la punctul de pornire (rezervoarele de la stația de demanganizare din Gherăiești – n.n) scade la jumătate din capacitate. Într-o sâmbătă, de la ora 3:00 la 7:00, trebuia să se facă teste la debit maxim, pompele au intrat în cavitație (fenomen de producere, într-un curent de lichid, a unui vid parțial unde se formează bule de vapori sau de gaze care, aglomerându-se, determină vibrații și coroziune mecanică, prezentând pericol de distrugere pentru pereții conductei prin care circulă lichidul – n.n), generând zgomote, vibrații. Antreprenorul a decis scăderea debitului la un nivel de siguranță pentru electropompele dumnealor.

Al doilea aspect este schimbarea soluției tehnice de la stație de pe strada Vasile Pârvan. Soluția avizată de CRAB și ceilalți avizatori presupune 5+1 electropompe de capacitate mică. Printr-o dispoziție de șantier, pe același amplasament, n-am înțeles din ce cauză, s-au montat 2 electropompe de capacitate mare. Asta ce înseamnă? Rezerva funcționează pe un debit foarte mic în situațiile obișnuite, iar în situațiile de criză, dacă apare o avarie pe aducțiunea de la Valea Uzului, funcționează pe debit maxim. Dacă ar fi avut soluția inițială de electropompe, funcționam cu o electropompă de capacitate mică și un consum mic de energie electrică. Punând o pompă de capacitate mare, se generează un consum exagerat de curent electric. Într-un an, pentru primenirea apei, se funcționează la capacitate mică, și am calculat 2 săptămâni, adică 2 avarii, în care aș funcționa cu pompele mari. Rezultă un cost suplimentar de peste 600.000 de lei. Având în vedere că operatorii de apă-canal nu am intrat în schema de plafonare, la anul costul suplimentar cu energia electrică se va duce la 1,5-2 milioane de lei.

Nu a fost respectată autorizația de construire, care precizează că trebuie respectate parametrii și soluțiile din proiectul avizat.