VIDEO: Scandalul scumpirilor de la Azil: Viziteu retrage proiectul, la presiunea Verzilor și a opiniei publice

Proiectul de scumpire masivă, cu 100%, a contribuțiilor de la Căminul de Bătrâni Bacău, va fi retras de pe Ordinea de Zi a Consiliului Local. Inițiatorul măsurii, primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a luat această măsură, după ce s-a confruntat cu critici dure din partea opiniei publice, dar și la solicitarea consilierilor Partidului Verde Verzii, Cristi Nechita și Ionel Condurat.

Foto: consilierii locali Cristi Nechita și Ionel Condurat, de la Partidul Verde Verzii

„Am avut obiecțiuni față de noile tarife propuse la Căminul de bătrâni. Le-am adus la cunoștința executivului, propunând totodată o reanalizare și o dezbatere publică, având în vedere și unele informații inexacte care au apărut în spațiul public. Executivul a fost receptiv la propunerea noastră și va retrage acest proiect de pe ordinea de zi. Am convenit împreună că seniorii noștri trebuie respectați și tratați corespunzător, cu toată considerația. Proiectul va fi retras de pe ordinea de zi iar dezbaterea va fi publică! Mulțumim executivului că ne-a ascultat și a luat în considerare propunerile noastre!”, au relatat, într-un live pe Facebook, cei doi aleși ai Partidului Verde Verzii.

Proiectul de hotărâre ce urma să fie discutat în Consiliul Local stabilea pentru anul 2026 costuri medii lunare de întreținere cuprinse între 3.086 și 8.556 de lei, în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice. Astfel, creșterile de tarife suportate de bătrâni sau de aparținătorii acestora ar fi urmat să fie de 50-100% față de 2025.