VIDEO: Se deschide un nou tronson al Autostrăzii A7. Au început testele structurale la „podul-problemă” de pe lotul Mizil–Pietroasele

Un nou tronson al Autostrăzii A7 „Moldova” este gata de inaugurare. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, în perioada 13–17 octombrie, ar putea fi deschis circulației lotul Mizil–Pietroasele, cu o lungime de peste 28 de kilometri, care include un pod spectaculos la kilometrul 38.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că în perioada 13–17 octombrie ar putea fi convocată comisia de recepție pentru lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău, între Mizil și Pietroasele, cu o lungime de 28,35 kilometri.

Anunțul vine după testele structurale efectuate pe podul de la kilometrul 38, una dintre cele mai mari lucrări de artă de pe traseul autostrăzii. Testele de încărcare au avut loc luni seara, la ora 19.00, pe prima cale a podului, pentru a verifica comportamentul structural sub sarcini controlate. Urmează montarea ultimelor opt eclise de legătură și testele finale de calitate ale sudurilor, prin metode de control nedistructiv.

„Dacă toate testele confirmă conformitatea, în perioada 13–17 octombrie va fi convocată comisia de recepţie, în vederea deschiderii circulaţiei”, au transmis reprezentanții CNAIR.

După recepție, șoferii vor putea circula pe autostradă de la București până la Spătaru (județul Buzău), prin conexiunea cu DN2, marcând un nou pas spre finalizarea coridorului rapid care va lega Capitala de Moldova.

Autostrada Ploiești–Buzău are o lungime totală de 63,25 kilometri, împărțită în trei loturi:

Dumbrava–Mizil (21 km, valoare 1,46 miliarde lei, fără TVA),

(21 km, valoare 1,46 miliarde lei, fără TVA), Mizil–Pietroasele (28,35 km, valoare 1,24 miliarde lei, fără TVA),

(28,35 km, valoare 1,24 miliarde lei, fără TVA), Pietroasele–Buzău (13,9 km, valoare 1,09 miliarde lei, fără TVA).

Lucrările la lotul 2 au început în august 2022, cu termen de execuție de 20 de luni. Antreprenorul este Asocierea Coni SRL – Trace Group Hold PLC.

Autostrada Ploiești–Buzău face parte din Coridorul 3 București–Regiunea de Nord-Est (Moldova), fiind una dintre investițiile prioritare ale Autostrăzii A7, finanțate prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).