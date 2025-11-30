VIDEO: Tânăr din Bacău, filmat urcându-se pe mașină cu o carte în mână, în intersecția de la Narcisa. Poliția a deschis dosar penal

Un tânăr de 23 de ani din municipiul Bacău a devenit subiect de discuție pe rețelele de socializare după ce a fost surprins de trecători la Narcisa, urcându-se pe cupola propriului autoturism, ținând o carte în mână.
Imaginile au circulat rapid online, iar comportamentul neobișnuit a atras atenția polițiștilor, care s-au autosesizat.
În urma verificărilor, oamenii legii l-au identificat pe tânăr și l-au supus testărilor specifice. Rezultatele au arătat că acesta s-ar fi aflat atât sub influența alcoolului, cât și a substanțelor interzise.
Bărbatul a fost condus la spital pentru recoltarea probelor biologice. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive, iar cercetările continuă.
Imagini „Atenție, Poliția Bacău”
Comentarii
Mihai E a zis
Felicitări poliției din municipiul Bacău ca nu tolerează astfel de comportamente
O poliție fermă si rapida
Chiar felicitări!