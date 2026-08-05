VIDEO: „Ultimul pas!”. Din 17 august încep lucrările de conectare a Centurii Bacău la Autostrada A7. Circulația rutieră va fi închisă temporar

Lucrările pe lotul Răcăciuni–Bacău al Autostrăzii Moldovei A7 au ajuns la un stadiu fizic de 84%, a anunțat Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, într-o postare publicată miercuri.

Potrivit acestuia, constructorul român UMB lucrează în prezent la structurile cu un grad ridicat de complexitate. La pasajul peste calea ferată de la Cleja, cu o lungime de 1.215 metri, se execută placa de suprabetonare și hidroizolația și sunt montate parapetul metalic și sistemele inteligente de transport. Structura este realizată în proporție de 90%.

La pasajul peste calea ferată de la Nicolae Bălcescu, lung de 700 de metri, se lucrează la montarea rosturilor de dilatație, a parapetului de siguranță și a instalațiilor de iluminat. Stadiul fizic a ajuns aici la 95%.

Cristian Pistol a precizat că la Nodul Rutier Bacău Sud sunt executate lucrările necesare racordării autostrăzii cu Varianta Ocolitoare Bacău. Stadiul acestora este de 80%.

Circulația va fi închisă temporar din 17 august

Începând cu 17 august, circulația rutieră va fi închisă temporar în zona nodului, pentru realizarea efectivă a conexiunii. Directorul CNAIR susține că această operațiune reprezintă „ultimul pas înainte de deschiderea circulației pe întregul traseu”. Detaliile privind rutele ocolitoare urmează să fie anunțate.

Conform datelor prezentate de Cristian Pistol, pe șantier sunt mobilizați aproximativ 1.000 de muncitori și 400 de utilaje, iar așternerea mixturilor asfaltice este finalizată în proporție de 98% pe cei 21,52 kilometri ai lotului.

Contractul are o valoare de 1,673 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin PNRR.