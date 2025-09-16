VIDEO: Umbrărescu asfaltează pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani – Bacău. Imagini filmate între Valea Seacă și Răcăciuni

DRDP Iași anunță că se fac lucrări de așternere a mixturilor asfaltice pe șantierul Autostrăzii A7 Focșani – Bacău, Lot 2 Domnești-Târg – Răcăciuni.

Institția a dat publicității imagini de pe sectorul cuprins între localitățile Valea Seacă și Răcăciuni (județul Bacău), unde se așterne stratul de legătură (BAD 22.4)

Concomitent, constructorul este mobilizat în șantier cu o gamă diversă de lucrări: structuri (cofrare/ turnare placă suprabetonare pasaj Domnești-Târg și la celelalte poduri de pe traseu), umpluturi pământ, stabilizare umpluturi intermediare strat formă, amenajare nod Răcăciuni/ stabilizare strat superior fundație, hidroizolații, montare geodren, montare panouri fonoabsorbante.

Stadiul fizic raportat este de 55%. Valoare contractului este de 2,485 miliarde lei, fără TVA.