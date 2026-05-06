VIDEO Umbrărescu execută ultimele lucrări pe Autostrada Moldovei A7, lotul Adjud-Răcăciuni

Lucrătorii lui Umbrărescu sunt mobilizați pentru ultimele lucrări pe Autostrada Moldovei A7, Focșani-Bacău, lotul 2, între localitățile Adjud și Răcăciuni, dar și pe Lotul 3, Răcăciuni – Bacău.

Imaginile video de pe șantierul Autostrăzii A7 au fost publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași. După cum se poate vedea, pe lotul 2 lucrările sunt în curs de finalizare, cu asfalt așternut pe întreaga lungime a traseului, marcaje rutiere trasate și elemente de siguranța circulației montate, constructorul fiind mobilizat pentru montarea ultimelor console de parapet axial și de panouri fonoabsorbante, în zona nodului rutier de la Răcăciuni.

De asemenea, pe lotul 3, constructorul are mobilizați peste 750 de muncitori, mecanici utilaje și personal TESA, în special în zona structurilor (poduri/viaducte), dar și pentru lucrări de așternere straturi fundare, umpluturi pământ și balast, precum și la amenajarea spațiilor de servicii și a nodurilor rutiere, mai precizează DRDP Iași.

În prezent, stadiul fizic al lucrărilor este de 95% pentru Lotul 2 și de 73% pentru Lotul 3.

Proiectul este finanțat din fonduri europene. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la data de 3 mai 2023, durata de execuție fiind stabilită la 30 de luni.