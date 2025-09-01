VIDEO! Umbrărescu se pregătește să ridice grinzile metalice la podul peste Lacul Cernica, pe Lotul 4 al Autostrăzii București A0

Pasionații de infrastructură au postat vineri imagini noi cu lotul 4 Nord din Autostrada Bucureștiului A0. Forfota din șantier și stadiul avansat al lucrărilor le dau speranțe acestora că lucrările vor fi finalizate în 2025, scrie Economica.net.

„În acest videoclip vă prezint cele mai noi imagini de pe Lotul 4 Nord al Autostrăzii A0, un segment foarte important al viitoarei centuri metropolitane a Bucureștiului. Veți vedea stadiul actual al lucrărilor, progresul înregistrat de antreprenor și punctele-cheie de pe traseu”, a explicat autorul imaginilor.

Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord are o lungime de 4,47 km și include două structuri majore: un pod de 1,3 km peste lacul Cernica și un pasaj de 504 m peste calea ferată București Sud – Oltenița.

În iunie 2025, secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu preciza într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook că lotul 4 „deși este cel mai mic ca lungime (4,47 km), este mai dificil, din cauza supratraversării cu un pod în lungime de, aproape, 1,4 km a Lacului Cernica, arie protejată (…) este cel care face joncțiunea cu Autostrada București – Constanța A2 prin nodul rutier de la A0 x A2, iar termenul de finalizare contractual este primăvara anului 2026, cu posibilitate de dare în trafic în această toamnă”.