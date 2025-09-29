VIDEO! Umbrărescu va construi Drumul Expres Focșani-Brăila. Valoarea contractului se ridică la 4,3 miliarde lei

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a atribuit contractul pentru realizarea Drumului Expres Focșani-Brăila către Asocierea SA&PE Construct – Spedition UMB – Tehnostrade – Arcada Company, cu o ofertă de 4,29 miliarde lei (fără TVA), a anunțat Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor.

Sursa ilustrație: Facebook – Ciprian Șerban

Potrivit ministrului Transporturilor, obiectivul de infrastructură va avea 73,5 km și „va fi realizat într-un singur lot – cel mai lung tronson de drum de mare viteză construit printr-un singur contract în România!”

Proiectul include: 57 de poduri și viaducte, 6 noduri rutiere (inclusiv legătura cu A7 și Podul de la Brăila), 2 parcări și un spațiu de servicii cu benzinărie și zonă de alimentație publică.

Durata contractului este de 6 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și Bugetul de Stat.

„Drumul expres va asigura conexiunea dintre Autostrada Moldovei (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila–Galați, dar și legătura mai departe spre Tulcea și Constanța. Este un pas uriaș pentru infrastructura rutieră din România și pentru dezvoltarea regiunii!”, a mai precizat ministrul Ciprian Șerban.