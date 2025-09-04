Ziarul de Bacău

VIDEO: Un bărbat a stricat în mod repetat panoul electric al semaforului de la Autogară. A fost filmat cu camere mobile de o echipă a Primăriei Bacău

O echipă a Primăriei Bacău a reușit să filmeze cu camere mobile un bărbat care, în mod repetat, a stricat panoul electric care alimenta semaforul de la Autogară. Imaginile au fost date publicității de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

„Domnul din imagini a fost găsit după ce echipa anti-vandalism din primărie a instalat o camera mobilă de supraveghere pentru a- l găsi pe cel care strica în mod repetat panoul electric care alimenta semaforul de la Autogară. Imaginile vorbesc de la sine, nu am ce adăuga”, a notat, pe Facebook, primarul Stanciu Viziteu.

Persoana a fost identificată cu ajutorul Poliției Locale, potrivit edilului, care a precizat că există deja o plângere penală pe numele bărbatului. 

Imaginile publicate de primarul Stanciu Viziteu:

