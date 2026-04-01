VIDEO: Un polițist și o studentă la medicină au salvat viața unui copil de 4 ani, după un accident în Podu Turcului

Un copil de doar 4 ani a fost readus la viață în urma unui accident rutier produs miercuri dimineață, în localitatea Podu Turcului, intervenția promptă a unui polițist și a unei studente la medicină fiind decisivă.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, incidentul a avut loc în jurul orei 09:30, pe DN11A. O tânără de 27 de ani, aflată la volanul unui autoturism, a surprins și accidentat minorul, care ar fi traversat strada printr-un loc nepermis și fără să se asigure.
În urma impactului, copilul a suferit răni grave. Testarea conducătoarei auto a arătat că aceasta nu consumase alcool. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.
La fața locului au intervenit de urgență un polițist aflat în timpul liber și o studentă la medicină. Cei doi au acționat rapid și au început manevrele de resuscitare, reușind să mențină funcțiile vitale ale copilului până la sosirea echipajului de ambulanță.
Minorul a fost ulterior preluat de cadrele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.
Reprezentanții IPJ Bacău au subliniat că intervenția promptă și colaborarea eficientă dintre polițist și studentă au făcut diferența, prevenind o posibilă tragedie.
Veronel a zis
Accidentul a avut loc lângă Secția 4 Poliție Rurală 4 Podu Turcului. Dupa cum se vede , pe acel segment de drum , este linie continuă. Din cauza mașinilor parcate de polițiști, în acea zonă mereu trebuie să calci linia continuă. Se vede pe filmare ca mama se deplasa pe carosabil, ocolind Toyota RAV 4. Dar pentru polițiștii de la Podu Turcului, legea se aplică doar pentru ,, fraieri”, ei sunt mai presus de lege.
Costy a zis
Primaria Podu Turcului si chiar Politia sunt si ele vinovata in parte deoarece se vede clar ca femeia avand doi copii, cel mic fiind in carucior, nu poate circula pe trotuar, acesta fiind blocat de masinile parcate. Fapt pentru care a fost nevoita se circule pe carosabil si sa fie expusa la accident impreuna cu cei doi copii.
Grigore într-o ureche a zis
Dar și șoferița avea viteză ca pe autostradă.Unde pălăria se grăbea?
Cine e de vină a zis
In orice țară din occident, mama este de vină căci pe stradă, ții copilul de mână. Numai noi avem mentalitatea asta că soferul e de vină in astfel de cazuri. Daca soferița avea 50 km/h si nu bause alcool, nu va păți nimic.