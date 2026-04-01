VIDEO: Un polițist și o studentă la medicină au salvat viața unui copil de 4 ani, după un accident în Podu Turcului

Un copil de doar 4 ani a fost readus la viață în urma unui accident rutier produs miercuri dimineață, în localitatea Podu Turcului, intervenția promptă a unui polițist și a unei studente la medicină fiind decisivă.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, incidentul a avut loc în jurul orei 09:30, pe DN11A. O tânără de 27 de ani, aflată la volanul unui autoturism, a surprins și accidentat minorul, care ar fi traversat strada printr-un loc nepermis și fără să se asigure.

În urma impactului, copilul a suferit răni grave. Testarea conducătoarei auto a arătat că aceasta nu consumase alcool. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

La fața locului au intervenit de urgență un polițist aflat în timpul liber și o studentă la medicină. Cei doi au acționat rapid și au început manevrele de resuscitare, reușind să mențină funcțiile vitale ale copilului până la sosirea echipajului de ambulanță.

Minorul a fost ulterior preluat de cadrele medicale și transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Reprezentanții IPJ Bacău au subliniat că intervenția promptă și colaborarea eficientă dintre polițist și studentă au făcut diferența, prevenind o posibilă tragedie.