VIDEO: Un tânăr din Bacău, grav rănit în incendiul din Bruxelles. MAE confirmă că un român a murit și altul este internat cu arsuri severe

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din Bacău se află internat în stare gravă la spitalul de arși din Bruxelles, după incendiul izbucnit marți într-o clădire rezidențială aflată în renovare. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat că doi cetățeni români se numără printre victimele tragediei: unul și-a pierdut viața, iar celălalt este grav rănit.

Potrivit informațiilor confirmate de MAE, românul decedat este un bărbat în vârstă de aproximativ 40 de ani, originar din Cernăuți, care avea dublă cetățenie, română și ucraineană.

Cea de-a doua victimă este un tânăr de 20 de ani din Bacău, care a suferit arsuri pe aproximativ jumătate din suprafața corpului. Acesta este internat într-o unitate medicală specializată în tratarea marilor arși din capitala Belgiei.

„Reprezentanții misiunii diplomatice mențin situația în atenție, se află în legătură permanentă cu autoritățile competente belgiene, inclusiv cu unitatea medicală unde este internat cetățeanul român rănit, și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, conform competențelor”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Incendiul a izbucnit marți, 14 iulie, într-o clădire rezidențială aflată în curs de renovare din Bruxelles, unde lucrau peste 200 de muncitori. Potrivit autorităților belgiene, citate de Agerpres și AFP, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în urma tragediei.

În cursul după-amiezii, regele Philippe al Belgiei și premierul Bart De Wever au vizitat locul tragediei, în zona Place de Brouckère din Bruxelles.

Autoritățile belgiene continuă ancheta pentru a stabili cauzele incendiului.