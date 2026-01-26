VIDEO! Urmărire în trafic în Bacău: bărbat fără permis, reținut după ce a intrat cu mașina într-un stâlp

În seara de duminică, 25 ianuarie, în jurul orei 18.00, o patrulă auto de siguranţă publică din cadrul Secţiei 2 Poliţie Bacău a efectuat semnal regulamentar de oprire al unui autoturism, însă conducătorul auto nu a oprit, astfel încât s-a procedat la urmărirea în trafic a acestuia.

Foto: Captură video, sursa: Facebook, grupul „Judetul Bacau, Bun si Rau”

Pe strada Primăverii, șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat într-un stâlp de pe trotuar. Conducătorul auto a abandonat autoturismul şi a fugit, fiind prins şi imobilizat de către polițiști. Bărbatul de 34 de ani, din municipiul Bacău, nu posedă permis de conducere, dreptul de a conduce fiind anulat.

Întrucât acesta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea cu aparatul etilotest, rezultând o îmbibaţie alcoolică de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În urma probatoriul administrat, faţă de bărbatul de 34 de ani s-a dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore. Cercetările continuă.