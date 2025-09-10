Vino ACUM în echipa noastră – posturi disponibile în producție și montaj containere! 

Containere FDC, lider în domeniul producției de containere modulare, angajează personal pentru următoarele posturi:
- Vopsitori industriali și ajutori vopsitori
- Electricieni și ajutori electricieni
- Instalatori
- Tinichigii
- Sudori
- Operatori abkant și ajutori
- Montatori containere
- Montatori tâmplărie PVC
- Montatori covor PVC
- Montatori acoperiș (în secție)
- Montatori structuri metalice pentru construcții
- Tâmplari montaj lambriu
- Operatori motofierăstrău
- Șoferi profesioniști categoriile C+E cu atestat macaragiu
Cerințe generale: seriozitate, dorință de muncă, capacitate de a lucra în echipă și experiență în domeniu (acolo unde este necesar).
Oferim: contract de muncă stabil, salariu atractiv, bonusuri în funcție de performanță și mediu de lucru profesionist.
Locație: Calea Republicii, nr. 205, Bacău
Telefon: 0729.444.446
Dacă ești interesat, contactează-ne și vino la interviu!
Lasă un răspuns