Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Locuri de muncă / Vino ACUM în echipa noastră – posturi disponibile în producție și montaj containere! 

Vino ACUM în echipa noastră – posturi disponibile în producție și montaj containere! 

Lasă un comentariu

Containere FDC, lider în domeniul producției de containere modulare, angajează personal pentru următoarele posturi:

  1. Vopsitori industriali și ajutori vopsitori
  2. Electricieni și ajutori electricieni
  3. Instalatori
  4. Tinichigii
  5. Sudori
  6. Operatori abkant și ajutori
  7. Montatori containere
  8. Montatori tâmplărie PVC
  9. Montatori covor PVC
  10. Montatori acoperiș (în secție)
  11. Montatori structuri metalice pentru construcții
  12. Tâmplari montaj lambriu
  13. Operatori motofierăstrău
  14. Șoferi profesioniști categoriile C+E cu atestat macaragiu

Cerințe generale: seriozitate, dorință de muncă, capacitate de a lucra în echipă și experiență în domeniu (acolo unde este necesar).
Oferim: contract de muncă stabil, salariu atractiv, bonusuri în funcție de performanță și mediu de lucru profesionist.

Locație: Calea Republicii, nr. 205, Bacău
Telefon: 0729.444.446

Dacă ești interesat, contactează-ne și vino la interviu!

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *