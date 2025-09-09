Vino ACUM în echipa noastră – posturi disponibile în producție și montaj containere! 

Containere FDC, lider în domeniul producției de containere modulare, angajează personal pentru următoarele posturi:

Vopsitori industriali și ajutori vopsitori Electricieni și ajutori electricieni Instalatori Tinichigii Sudori Operatori abkant și ajutori Montatori containere Montatori tâmplărie PVC Montatori covor PVC Montatori acoperiș (în secție) Montatori structuri metalice pentru construcții Tâmplari montaj lambriu Operatori motofierăstrău Șoferi profesioniști categoriile C+E cu atestat macaragiu

Cerințe generale: seriozitate, dorință de muncă, capacitate de a lucra în echipă și experiență în domeniu (acolo unde este necesar).

Oferim: contract de muncă stabil, salariu atractiv, bonusuri în funcție de performanță și mediu de lucru profesionist.

Locație: Calea Republicii, nr. 205, Bacău

Telefon: 0729.444.446

Dacă ești interesat, contactează-ne și vino la interviu!