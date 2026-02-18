Violența domestică rămâne o problemă majoră în Bacău. Peste 900 de ordine de protecție provizorii emise doar anul trecut

Polițiștii din județul Bacău au intervenit constant în cazurile de violență domestică, domeniu care continuă să genereze un număr ridicat de sesizări. Pe parcursul anului 2025, au fost emise 917 ordine de protecție provizorii, ca măsură de urgență pentru protejarea victimelor.

La nivelul județului, instanțele de judecată au emis în total 659 de ordine de protecție, dintre care 283 au avut la bază ordine provizorii dispuse anterior de polițiști. Autoritățile subliniază că utilizarea acestui mecanism legal permite intervenția rapidă în situații de risc și limitează escaladarea violenței în familie.

În paralel, polițiștii au derulat și programe de prevenire, unul dintre cele trei programe prioritare de acțiune implementate în 2025 fiind dedicat exclusiv combaterii violenței domestice, alături de siguranța minorilor și prevenirea criminalității informatice.