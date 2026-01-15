Violențe extreme în Bacău: bărbat arestat preventiv, după ce și-a sechestrat și bătut partenera

Un bărbat din Bacău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de comiterea mai multor infracțiuni grave, după un episod de violență extremă petrecut în luna decembrie 2025.

Foto arhivă

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, prin ordonanța din 10 ianuarie 2026, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat pentru lovire sau alte violențe, lipsire de libertate în mod ilegal, amenințare și distrugere.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în seara zilei de 14 decembrie 2025, în jurul orei 21:00, pe fondul unui conflict verbal, bărbatul ar fi agresat fizic o femeie chiar în locuința acesteia, lovind-o cu pumnii în zona feței și a nasului. În urma agresiunii, victima a suferit fracturarea unui dinte și o hemoragie puternică. Totodată, inculpatul i-ar fi distrus telefonul mobil. Femeia, de frică, ar fi fugit din locuință, îmbrăcată sumar.

La scurt timp, în drum spre domiciliu, femeia ar fi fost din nou prinsă de agresor. În încercarea de a scăpa, aceasta a încercat să sară un gard, moment în care și-a prins piciorul într-o țepușă metalică. Bărbatul ar fi luat-o cu forța și ar fi introdus-o într-un autoturism, deplasându-se ulterior într-o pădure din apropierea municipiului Bacău.

Acolo, victima ar fi fost supusă unor noi acte de violență, fiind lovită cu pumnii în cap, cu picioarele în zona abdominală și cu capul în față, suferind fracturi la două coaste. În același timp, inculpatul i-ar fi adresat amenințări cu moartea.

În aceeași zi în care a fost pusă în mișcare acțiunea penală, procurorul de caz a solicitat arestarea preventivă a bărbatului. Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Reprezentanții Parchetului subliniază că aceste măsuri nu aduc atingere principiului prezumției de nevinovăție, inculpatul beneficiind de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.

Comunicatul de presă:

Arestare preventivă – infracțiunile de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. (1) C.pen., lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. (1) C.pen., amenințare, prev. de art. 206 alin. (1) C.pen. și distrugere, prev. de art. 253 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău din data de 10.01.2026 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, prev. de art. 193 alin. (1) C.pen., lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. (1) C.pen., amenințare, prev. de art. 206 alin. (1) C.pen. și distrugere, prev. de art. 253 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că, în data de 14.12.2025, în jurul orei 21:00, în timp ce se aflau la locuința persoanei vătămate, pe fondul unui conflict verbal, inculpatul a lovit-o cu pumnii în zona nasului și a feței, fapt ce i-a cauzat fracturarea unui incisiv și o hemoragie intensă, și i-a distrus telefonul mobil, determinând-o pe aceasta să fugă din locuință îmbrăcată sumar. La scurt timp, în drum spre domiciliu, la vederea inculpatului, persoana vătămată a încercat să sară un gard, context în care și-a prins piciorul stâng într-o țepușă metalică, iar acesta a luat-o și a introdus-o forțat în autoturismul său. Ulterior, bărbatul s- a deplasat într-o pădure din proximitatea municipiului Bacău și a lovit persoana vătămată cu pumnii în zona capului, cu picioarele în stomac și cu capul în zona feței, fracturându-i astfel două coaste, și i-a adresat totodată amenințări cu moartea.

La aceeași dată, procurorul a solicitat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău arestarea preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

La data de 10.01.2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea astfel formulată și a dispus față de inculpat luarea măsurii arestului preventiv.

Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.