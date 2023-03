Vizită de lucru pe trei șantiere de pe Autostrada Moldovei: „UMB, cel mai organizat constructor, lucrând și noaptea”

Cătălin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor Sorin Grindeanu, a prezentat concluziile în urma vizitei de miercuri pe trei șantiere din Autostrada Moldovei (A7). Astfel, pe lotul 1 Dumbrava – Mizil acesta se așteaptă la un progres dublu sau chiar triplu până la sfârșitul lunii martie. Pe lotul 2 Mizil – Pietroasele spune că au fost mai puține utilaje în șantier față de câte au fost declarate, iar pe lotul Buzău – Vadu Pașii, UMB este cel mai organizat constructor, lucrând și noaptea.

„Am încheiat o zi plină pe trei loturi, din cele 13 de pe A7. De la ora 7.30 și până în jurul orei 19.30 am inspectat șantierele: Dumbrava – Mizil, unde lucrează Pizzarotti, Mizil – Pietroasele, unde lucrează Coni+Trace și Buzău – Vadu Pașii, unde lucrează UMB”, a transmis Urtoi.

Concluziile acestuia la final de zi:

„1. Cel mai organizat și cu program prelungit și pe timp de noapte – UMB

2. Pe cei de la Pizzarotti i-am găsit mult mai organizați decât în toamnă. Chiar dacă acum au un progres de 5%, sunt convins că modul în care au atacat lucrările și s-au organizat, la sfârșitul lui martie vor ajunge la un procent de 10-15%. Pe teren erau utilajele pe care le-au declarat la ședința care a avut loc, adică 200 bucăți.

3. Astăzi am fost dezamăgit de Coni+Trace (români+bulgari) care la ședință au anunțat că au în jur de 200 de utilaje, iar pe teren nu am numărat mai mult de 80! Le-am spus foarte clar că voi merge pe tot șantierul că să mă conving personal. Din păcate cam fluiera vântul prin acest șantier! S-au plâns că nu au primit detaliile de execuție, dar în momentul în care am sunat în fața lor pe cei de la Consitrans am constatat că proiectantul abia primise verde din partea părții bulgare de o săptămână!”, a scris Urtoi pe pagina proprie de Facebook.

Acesta a mai spus că va reveni pe șantiere săptămâna viitoare. „Voi continua să fac vizite pe aceste șantiere, până ce acești constructori vor intra într-un ritm care să mă convingă că vor finaliza în termen aceste lucrări! Deocamdată, doi dintre ei nu m-au convins!”, a transmis Cătălin Urtoi.