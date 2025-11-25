Viziteu: Din impozite și taxe „nu se acoperă nici funcționarea primăriei”. Edilul cere 30 de zile ca să explice propriile afirmații

Băcăuanii s-au obișnuit cu imaginea idilică pe care o are municipiul pe conturile de socializare ale primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Recent, edilul s-a plâns că banii și impozitele majorate deja de anul trecut nu-i ajung nici pentru funcționarea instituției. Ziarul de Bacău a solicitat explicații, însă acestea întârzie.
Conturile de socializare ale primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu sunt pline de comentarii în care cetățenii îi reproșează starea municipiului și lipsa cronică de rezultate. „Uită-te la aspectul străzilor, unde sunt banii noștri de la taxe și impozite?”, l-a apostrofat un internaut. Răspunsul primarului a fost că nu are bani suficienți: „Cred că voi ieși public să explic unde și câți bani se colectează din taxe și impozite, să vedem că din ei nu se acoperă nici funcționarea primăriei, darămite asfaltări”.
Ziarul de Bacău a încercat să-i acorde primarului Stanciu Viziteu ocazia să „iasă public” și să explice de ce nu-i ajung banii, mai ales că de circa un an instituția plătește o chirie de 60.000 de euro lunar pentru ca edilii și funcționarii să lucreze în Casa Albastră.
„Având în vedere afirmațiile primarului municipiului Bacău, pe Facebook, conform cărora banii din taxe și impozite nu ajung nici pentru funcționarea instituției, vă solicităm să ne transmiteți care au fost încasările din taxe și impozite în 2024 și 2025 (până acum) și cât costă funcționarea Primăriei lunar/anual. De asemenea, vă rugăm să precizați de ce nu ajung banii și ce măsuri s-au luat?”, a întrebat oficial ziarul.
După circa zece zile, instituția condusă de Lucian Daniel Stanciu Viziteu a răspuns că are nevoie de mai multe zile, ca să formuleze explicații la afirmațiile primarului: „Motivat de dificultatea, complexitatea și volumul lucrărilor documentare, termenul de răspuns, la solicitarea dumneavoastră, se va prelungi până la 30 de zile”.
Vom reveni.
Comentarii
next a zis
Trebuie deschisă LISTA NEAGRĂ a ne – realizărilor și furăciunilor din (bugetul) sacul fără fund:
– Banii contribuabililor au fost folosiți abuziv prin cheltuieli publice pentru proiecte inutile sau de proastă calitate. Sume exorbitante au fost folosite fără justificare și fără a răspunde unor necesități de ordin public.
– Modul fraudulos de irosire și delapidare a fondurilor publice. Este vorba despre spitalul municipal , insula de agrement , sala polivalentă ori stadionul și alte edificii de menire socială care n-au ajuns să fie date în exploatare, reparații de drumuri necalitative și abuzurile unor funcționari, cauzatoare de mari prejudicii bugetului public.
– Lipsa de responsabilitate a oficialilor și a funcționarilor publici a dus la performanțe slabe și întârzieri.
– Achiziții dubioase în sistemul de sănătate, organizate special pentru anumite firme, de milioane de lei rămase neutilizate, aparate medicale cumpărate cu supraplată la firme create chiar înainte de achiziție.
– Sume alocate clientelar la tot felul de fundații .
– Nenumărate studii de fezabilitate, unele chiar (re)repetate, pentru care nu erau asigurate bugetele pentru execuția proiectelor. Vezi proiectele futuriste.
– Expropierile chipurile pentru utilitate publică fără a tine cont de modul în care persoanele expropriate au ajuns să fie proprietari de terenuri în zonele verzi fără ca neam din neamul lor să fi avut acolo un petic de pămant……
Catalina V a zis
Exact !!! Pai cei 60.000 euro pentru chiria la blocul securistilor sunt tot din banii nostrii.. !! Atentie…60.000/luna !!!!!!! Cand putea sa mute primaria la Casa de afaceri …
Gogu a zis
La sfârșitul mandatului de primar vom vedea dezastrul lăsat în urmă de Viziteu, bani aruncați aiurea pentru închirierea unui sediu în locul investiției în construcția unuia nou, împrumuturi pentru finalizarea proiectelor europene pentru care s-a pierdut finanțarea și multe altele. Domnul Viziteu nu va mai candida și va căuta un loc călduț în Parlament lasând pe alții să gestioneze dezastrul lăsat de el.
Veteranul a zis
Vizitiu doarme liniștit
In Republica usr nu are de să își facă griji. Șeful are grija să pună șaua pe justiție, deci trai neneaca!
#orasusristesuat a zis
aveti ce ati votat :)))) sper sa mai prinda inca un mandat…il meritati :))))))
George a zis
V-ati gasit, asa incapabili sunteti incat nu mai stiti ce sa scrieti.
Haștag a zis
Viziteu nu și-a închiriat singur clădirea ci cu votul partidelor politice.Apoi a făcut investiții în spațiu.Bine, clădirea nu se potrivește pentru lucrul cu publicul zilnic dar asta nu contează.
Acum ce ați vrea ? Să plece ?