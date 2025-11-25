Viziteu: Din impozite și taxe „nu se acoperă nici funcționarea primăriei”. Edilul cere 30 de zile ca să explice propriile afirmații

Băcăuanii s-au obișnuit cu imaginea idilică pe care o are municipiul pe conturile de socializare ale primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Recent, edilul s-a plâns că banii și impozitele majorate deja de anul trecut nu-i ajung nici pentru funcționarea instituției. Ziarul de Bacău a solicitat explicații, însă acestea întârzie.

Conturile de socializare ale primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu sunt pline de comentarii în care cetățenii îi reproșează starea municipiului și lipsa cronică de rezultate. „Uită-te la aspectul străzilor, unde sunt banii noștri de la taxe și impozite?”, l-a apostrofat un internaut. Răspunsul primarului a fost că nu are bani suficienți: „Cred că voi ieși public să explic unde și câți bani se colectează din taxe și impozite, să vedem că din ei nu se acoperă nici funcționarea primăriei, darămite asfaltări”.

Facsimil Facebook

Ziarul de Bacău a încercat să-i acorde primarului Stanciu Viziteu ocazia să „iasă public” și să explice de ce nu-i ajung banii, mai ales că de circa un an instituția plătește o chirie de 60.000 de euro lunar pentru ca edilii și funcționarii să lucreze în Casa Albastră.

„Având în vedere afirmațiile primarului municipiului Bacău, pe Facebook, conform cărora banii din taxe și impozite nu ajung nici pentru funcționarea instituției, vă solicităm să ne transmiteți care au fost încasările din taxe și impozite în 2024 și 2025 (până acum) și cât costă funcționarea Primăriei lunar/anual. De asemenea, vă rugăm să precizați de ce nu ajung banii și ce măsuri s-au luat?”, a întrebat oficial ziarul.

Facsimil: răspunsul Primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu

După circa zece zile, instituția condusă de Lucian Daniel Stanciu Viziteu a răspuns că are nevoie de mai multe zile, ca să formuleze explicații la afirmațiile primarului: „Motivat de dificultatea, complexitatea și volumul lucrărilor documentare, termenul de răspuns, la solicitarea dumneavoastră, se va prelungi până la 30 de zile”.

Vom reveni.