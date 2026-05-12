Viziteu revine cu scumpirile la azil: Primăria propune din nou majorarea tarifelor pentru bătrânii din Bacău

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu revine cu un nou proiect privind majorarea tarifelor la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Bacău, după ce tentativa anterioară a fost retrasă în urma scandalului public și a criticilor venite inclusiv din zona politică. De această dată, administrația propune scumpiri mai mici decât cele care au stârnit revolta seniorilor și a familiilor acestora, însă majorările rămân consistente și vin într-un context în care municipalitatea invocă „standardele de cost” și creșterea cheltuielilor de funcționare.

Noul proiect de hotărâre prevede o majorare cu 15% a contribuțiilor lunare de întreținere pentru beneficiarii Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacău.

Concret, administrația Viziteu propune ca persoanele independente să plătească 1.840 lei pe lună, cele semidependente 1.955 lei, iar persoanele dependente 2.185 lei lunar.

În paralel, documentul stabilește și costurile reale estimate de întreținere suportate de cămin: 3.086 lei/lună pentru un beneficiar independent, 5.061 lei pentru unul semidependent și 8.556 lei pentru un beneficiar dependent.

Practic, diferența dintre contribuția achitată de bătrâni și costurile totale rămâne acoperită din bugetul local. În nota de fundamentare, Primăria explică faptul că noile tarife sunt necesare pentru „menținerea standardelor de îngrijire, hrană și asistență medicală”, invocând scumpirea utilităților, alimentelor și materialelor sanitare, dar și necesitatea unor investiții în baza materială.

Documentele arată că, pentru 2026, Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău estimează cheltuieli totale de 13,3 milioane de lei. Din această sumă, 8,45 milioane de lei reprezintă cheltuieli de personal, iar 4,7 milioane de lei sunt alocate bunurilor și serviciilor. Numai costurile cu încălzirea, iluminatul și energia sunt estimate la 950.000 de lei, în timp ce hrana beneficiarilor este bugetată la 2 milioane de lei.

În prezent, căminul are 210 beneficiari: 107 persoane independente, 57 semidependente și 46 dependente.

Revenirea proiectului pe masa Consiliului Local arată că administrația Viziteu nu a renunțat, în realitate, la ideea scumpirilor, ci doar a recalibrat procentul după reacțiile extrem de dure generate de primul proiect. În varianta inițială, majorările ajungeau până la 100%, lucru care a provocat un val de critici publice și acuzații că administrația pune presiune financiară pe unele dintre cele mai vulnerabile categorii sociale ale orașului.

După scandalul izbucnit, primarul a retras proiectul, însă noua variantă confirmă că municipalitatea merge în continuare pe aceeași direcție: creșterea contribuțiilor suportate de vârstnici și de familiile acestora.

Mai mult, documentul arată clar că, în anumite situații, susținătorii legali ai beneficiarilor vor fi obligați să suporte diferențele de cost, în funcție de venituri.

Noul proiect urmează să intre în dezbaterea Consiliului Local Bacău.