Weekend intens! Pompierii băcăuani au intervenit în 90 de misiuni în decurs de doar trei zile

Pompierii militari din Bacău au avut un weekend intens, gestionând nu mai puțin de 90 de misiuni în perioada 20 – 22 martie 2026. Intervențiile au vizat, în principal, acordarea primului ajutor calificat, dar și stingerea incendiilor, acțiuni de sprijin și misiuni de prevenire.

Potrivit datelor oficiale, echipajele SMURD au intervenit în 38 de cazuri, acestea reprezentând cea mai mare parte a solicitărilor. În paralel, pompierii au acționat pentru stingerea a șase incendii, dintre care trei au fost incendii de vegetație.

De asemenea, salvatorii au desfășurat o misiune pirotehnică, au intervenit pentru sprijinirea a șapte persoane aflate în dificultate și au efectuat 16 misiuni de recunoaștere. Alte șase intervenții și o misiune de sprijin completează bilanțul acestor zile.

Nu au lipsit nici situațiile în care echipajele au fost întoarse din drum sau au ajuns la fața locului fără a mai fi necesară intervenția: trei astfel de cazuri, nouă deplasări fără intervenție și trei alerte false au fost înregistrate în același interval.

Pe lângă intervențiile operative, pompierii au derulat și acțiuni de prevenire. Sâmbătă, 21 martie, au fost organizate controale și activități de informare pentru prevenirea incendiilor de vegetație în localitățile Măgirești, Căiuți, Coțofănești și Livezi. În urma acestora au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.000 de lei.

Intervențiile rapide ale pompierilor au contribuit la limitarea pagubelor, fiind salvate bunuri estimate la aproximativ 5,5 milioane de lei.

Reprezentanții ISU Bacău subliniază că acțiunile de prevenire vor continua și în perioada următoare, în contextul creșterii numărului de incendii de vegetație, și fac apel la responsabilitate din partea cetățenilor pentru evitarea unor astfel de situații.