Wizz Air anunță rute noi de pe 5 aeroporturi din țară, pentru sezonul de vară. Bacăul rămâne cu 2 destinații „clasice” ale operatorului

Compania aeriană low-cost Wizz Air anunță extinderea sezonului de vară 2026 în România, însă Bacăul rămâne, deocamdată, în afara planurilor operatorului, în timp ce alte aeroporturi regionale primesc promisiuni de rute noi. De pe Aeroportul Internațional „George Enescu” se va zbura în continuare pe clasicele rute Londra și Roma.

Potrivit anunțului oficial, compania introduce șapte rute noi de pe cinci aeroporturi din țară – București (Otopeni și Băneasa), Cluj-Napoca, Craiova, Brașov și Oradea – cu tarife de la 79 de lei, biletele fiind deja puse în vânzare . În paralel, Târgu Mureș devine unul dintre punctele-cheie ale expansiunii, după redeschiderea bazei și lansarea a nu mai puțin de nouă rute internaționale.

„Suntem mândri să continuăm extinderea rețelei noastre din România în acest sezon, inclusiv la baze consolidate precum Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova sau Târgu Mureș, dar și la aeroporturi aflate în plină dezvoltare, precum Brașov și Oradea”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air.

În acest context, Bacău lipsește complet din strategia de dezvoltare pentru sezonul estival, deși aeroportul local este deja operat de Wizz Air pe rute către Londra și Roma.

Situația este cu atât mai relevantă cu cât alte aeroporturi regionale recuperează rapid teren. De exemplu, Cluj-Napoca primește zboruri noi către Antalya și Berlin, Craiova reia curse către Barcelona, iar Brașov și Oradea intră și ele în rețeaua extinsă a companiei, cu zboruri către Katowice și Milano.

Pe lângă cele două destinații Wizz Air, Aeroportul din Bacău rămâne cu oferta operatorilor existenți, precum DAN AIR sau Aeroitalia, care încearcă să compenseze lipsa investițiilor marilor companii low-cost.