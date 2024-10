Wizz Air introduce 14 rute noi în programul de iarnă. Una dintre acestea, de pe Aeroportul Bacău

Wizz Air a anunțat că dă startul sezonului de iarnă 2024-2025 în România, ocazie cu care introduce 14 rute, din care nouă rute complet noi și cinci redeschise. Dintre acestea, una este de pe Aeroportul Bacău.

Sursă foto: Facebook Aeroportul Bacău

Astfel, din această iarnă, Wizz Air aterizează pe aeroportul nou inaugurat din Salerno, Italia, și introduce destinații unice precum Cracovia, Lisabona, Malmö, Marrakesh, Roma Fiumicino, Stuttgart și Trieste din și mai multe orașe. În total, compania aeriană va opera 141 de rute în sezonul de iarnă pe întreg teritoriul României.

Wizz Air va pune la dispoziția pasagerilor săi în acest sezon peste 28 de milioane de locuri la prețuri accesibile în întreaga rețea, cea mai mare ofertă din punctul de vedere al capacității pe timp de iarnă de la începutul operațiunilor sale, deservind Europa, Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Aproape 5 milioane de locuri vor fi alocate doar pieței din România.

„În perioada ianuarie-octombrie 2024, Wizz Air și-a îmbunătățit performanța în ceea ce privește punctualitatea zborurilor din România cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut și a atins o rată de finalizare a zborurilor de 99,6%, una dintre cele mai ridicate din industrie, ajungând la procentul de 100% zboruri finalizate pentru mai multe luni din acest an.

În plus, în timpul verii, Wizz Air a continuat să își îmbunătățească gama de produse și experiența clienților. Compania aeriană oferă acum un portofoliu îmbunătățit de opțiuni destinate membrilor, inclusiv All You Can Fly, WIZZ MultiPass, disponibil în mai multe piețe, și Wizz Discount Club Premium. Pentru confortul pasagerilor, Wizz Air a introdus opțiunile de plată Apple Pay și Google Pay în aplicația sa oficială și a început să accepte cardurile Revolut pentru achizițiile efectuate la bord.

În cele din urmă, Wizz Air a continuat să mențină cea mai scăzută intensitate a emisiilor de carbon din industrie, cu o medie de 52,6 grame de CO 2 per pasager/kilometru pe parcursul a 12 luni. Împreună cu Airbus, compania aeriană testează operațiunile cu combustibil sustenabil pentru aviație (SAF), înainte ca regulamentul RefuelEU să intre în vigoare în ianuarie 2025″, arată Wizz Air într-un comunicat de presă.

Anastasia Novak, Corporate Communication Manager la Wizz Air, a declarat: „Suntem încântați să intrăm în cel mai mare sezon de iarnă de până acum, oferind zeci de rute noi pe care clienții noștri le pot explora. Suntem bucuroși să inaugurăm 14 rute de pe diferite aeroporturi din România, oferind aproape 5 milioane de locuri clienților noștri, cu și mai multe opțiuni de călătorie directă și mai multă flexibilitate. Aceste noi rute evidențiază angajamentul nostru de a ne extinde rețeaua și de a oferi pasagerilor noștri opțiuni de călătorie accesibile. Dotați cu flota noastră de ultimă generație, aflată în continuă creștere, investim continuu în îmbunătățirea performanței noastre operaționale și a experienței clienților, menținând în același timp cele mai înalte standarde de sustenabilitate din industrie.”