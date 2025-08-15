Wizz Air lansează 15 rute noi din România, în cea mai mare extindere a rețelei. Din păcate, niciuna din Bacău

Wizz Air anunță cea mai importantă extindere a rețelei sale din țară de până acum pentru sezonul de iarnă din 2025. Din păcate niciuna dintre noile rute nu este de pe Aeroportul Bacău, unde în continuare va opera doar pe rutele Roma și Londra.

Compania aeriană introduce 15 rute de la București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov către destinații din Republica Cehă, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Italia, Maroc, Norvegia, Portugalia, Spania și Suedia.

din București către:

– Berlin – din 26 octombrie – marți, miercuri, joi, sâmbătă, duminică

– Praga – din 26 octombrie – luni, miercuri, vineri, duminică

– Bordeaux – din 26 octombrie – miercuri, duminică

– Turku – din 27 octombrie – luni, vineri

– Faro – din 31 martie 2026 – marți, sâmbătă

din Cluj-Napoca către:

– Marrakesh – din 26 octombrie – joi, duminică

– Stockholm Skavsta – din 27 octombrie – luni, vineri

– Oslo Sandefjord Torp – din 28 octombrie – marți, sâmbătă

– Milano Malpensa – din 29 martie 2026 – luni, miercuri, vineri, duminică

din Iași către:

– Copenhaga – din 27 octombrie – luni, vineri

– Praga – din 28 octombrie – marți, sâmbătă

– Valencia – din 28 octombrie – marți, sâmbătă

– Pescara – 9 decembrie – marți, sâmbătă

din Brașov către:

– Milano Malpensa – din 28 octombrie – marți, joi, sâmbătă

– Roma Fiumicino – din 27 ianuarie 2026 – marți, joi, sâmbătă