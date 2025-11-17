WOW Auto Rulate – parc auto de top din județ, premiat la Gala Autovit 2025

Cumpărătorii de autoturisme rulate au un nou reper de încredere în județ: WOW Auto Rulate, parc auto care s-a impus rapid ca unul dintre cei mai apreciați furnizori de autoturisme second-hand din România. Recent, compania a obținut locul 2 la Gala Autovit 2025, la categoria „Număr de vânzări”, confirmând astfel profesionalismul, seriozitatea și calitatea serviciilor oferite.

Peste 200 de autoturisme în stoc – diversitate și calitate pentru fiecare buget

WOW Auto Rulate îi întâmpină pe cumpărători cu peste 200 de autoturisme disponibile, oferind o varietate impresionantă de modele pentru toate preferințele: de la mașini economice la SUV-uri de familie sau autoturisme premium.

Calitate maximă, transparență totală

Fiecare mașină este atent verificată și pregătită pentru drum, pentru ca tu să beneficiezi de:

• Kilometraj real și istoric verificat;

• Inspecție tehnică completă;

• Garanție 12 luni fără limită de kilometri;

• Consultanță personalizată.

Locul 2 la nivel național – un rezultat care vorbește de la sine

Premiul obținut la Gala Autovit 2025 este dovada încrederii pe care mii de clienți o acordă WOW Auto Rulate, alegând un parc auto unde calitatea și respectul pentru cumpărător sunt fundamentale.

De ce să alegi WOW Auto Rulate?

• Peste 200 autoturisme în stoc;

• Garanție 12 luni fără limită de km;

• Finanțare rapidă și avantajoasă;

• Buy-back și evaluare corectă;

• Test drive la fața locului.

Mulțumim clienților noștri!

Fiecare client care ne-a trecut pragul a contribuit la povestea WOW Auto Rulate. Fiecare zâmbet, fiecare recomandare și fiecare drum parcurs cu una dintre mașinile noastre înseamnă mai mult decât o vânzare: înseamnă încredere.

Ne găsiți la Moinești, strada Mihai Eminescu 252 pe Facebook, Tik Tok, si pe site-ul nostru, WWW.WOWAUTORULATE.RO

Vă mulțumim că sunteți parte din familia WOW!