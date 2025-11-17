WOW Auto Rulate – parc auto de top din județ, premiat la Gala Autovit 2025

Cumpărătorii de autoturisme rulate au un nou reper de încredere în județ: WOW Auto Rulate, parc auto care s-a impus rapid ca unul dintre cei mai apreciați furnizori de autoturisme second-hand din România. Recent, compania a obținut locul 2 la Gala Autovit 2025, la categoria „Număr de vânzări”, confirmând astfel profesionalismul, seriozitatea și calitatea serviciilor oferite.
Peste 200 de autoturisme în stoc – diversitate și calitate pentru fiecare buget
WOW Auto Rulate îi întâmpină pe cumpărători cu peste 200 de autoturisme disponibile, oferind o varietate impresionantă de modele pentru toate preferințele: de la mașini economice la SUV-uri de familie sau autoturisme premium.
Calitate maximă, transparență totală
Fiecare mașină este atent verificată și pregătită pentru drum, pentru ca tu să beneficiezi de:
• Kilometraj real și istoric verificat;
• Inspecție tehnică completă;
• Garanție 12 luni fără limită de kilometri;
• Consultanță personalizată.
Locul 2 la nivel național – un rezultat care vorbește de la sine
Premiul obținut la Gala Autovit 2025 este dovada încrederii pe care mii de clienți o acordă WOW Auto Rulate, alegând un parc auto unde calitatea și respectul pentru cumpărător sunt fundamentale.
De ce să alegi WOW Auto Rulate?
• Peste 200 autoturisme în stoc;
• Garanție 12 luni fără limită de km;
• Finanțare rapidă și avantajoasă;
• Buy-back și evaluare corectă;
• Test drive la fața locului.
Mulțumim clienților noștri!
Fiecare client care ne-a trecut pragul a contribuit la povestea WOW Auto Rulate. Fiecare zâmbet, fiecare recomandare și fiecare drum parcurs cu una dintre mașinile noastre înseamnă mai mult decât o vânzare: înseamnă încredere.
Ne găsiți la Moinești, strada Mihai Eminescu 252 pe Facebook, Tik Tok, si pe site-ul nostru, WWW.WOWAUTORULATE.RO
