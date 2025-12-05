Zeci de kilograme de petarde și artificii, confiscate de la un comerciant din Bacău

În urma unui control al polițiștilor la un operator economic din Bacău au fost descoperite aproximativ 40 de kg de articole pirotehnice deţinute fără drept.

Întreaga cantitate de articole pirotehnice în valoare totală de 4.000 de lei a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de prepararea, producerea, experimentarea, deţinerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea, precum şi folosirea de articole pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 şi P2, efectuate fără drept.