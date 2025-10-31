Zeci de sancțiuni și două cazuri de furt soluționate într-o acțiune de amploare a polițiștilor din Târgu Ocna

Polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna au desfășurat luni, 29 octombrie, o amplă acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor comise cu violență, a infracțiunilor contra patrimoniului, precum și pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor.

În cadrul acțiunii, oamenii legii au legitimat aproximativ 100 de persoane și au controlat peste 80 de autovehicule. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de circa 10.000 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut 3 permise de conducere, au retras 3 certificate de înmatriculare și două seturi de plăcuțe de înmatriculare.

Totodată, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, într-un dosar penal ce vizează comiterea infracțiunii de furt calificat.

Două cazuri de furt soluționate

În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii din Târgu Ocna, cu sprijinul colegilor din Slănic Moldova și Dărmănești, a fost identificat un tânăr de 17 ani, din Târgu Ocna, bănuit de comiterea unui furt calificat. Acesta este acuzat că, în noaptea de 22 octombrie, ar fi sustras un telefon mobil de la un tânăr de 16 ani, aflat într-un parc din stațiune.

Pe 29 octombrie, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul tânărului, unde au descoperit telefonul sustras. Bunul a fost ridicat și restituit proprietarului, prejudiciul fiind astfel recuperat integral. Cercetările continuă în cadrul dosarului penal deschis pentru furt calificat.

În aceeași zi, polițiștii din Târgu Ocna au fost sesizați de o femeie de 49 de ani, din comuna Pârgărești, care a reclamat că i-a fost furat portofelul în zona centrală a stațiunii. În portofel se aflau documente de identitate, carduri bancare și suma de 2.800 de lei.

Datorită intervenției rapide a polițiștilor, autorii faptei — un bărbat de 55 de ani și o femeie de 70 de ani, ambii din Târgu Ocna — au fost identificați în scurt timp. Asupra acestora a fost găsit portofelul sustras, care a fost restituit proprietarei. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, iar cercetările continuă sub aspectul comiterii infracțiunii de furt.